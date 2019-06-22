Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı Düzce’de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.

Düzce’de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde Düzce Belediyesine ait hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar satışa çıkarılmaya başlandı. Dolandırıcıların özellikle yüksek fiyata mal alınıp satılan yerleri tercih ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların satıldığı alanda satıcıları sahte paralara karşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle bugünlerde sahte paraları piyasaya sürdüklerini ifade eden polis ekipleri, satıcıların çoğunun sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkı bilemediklerini, şüphelendikleri kişiler olduğunda 112 Acil İhbar Hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.