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Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

Düzce’de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:43
Kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

Düzce’de Polis ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan satanlara mağdur olmamaları için sahte paraya yönelik uyarıda bulundu.


Kurban Bayramı öncesinde Düzce Belediyesine ait hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar satışa çıkarılmaya başlandı. Dolandırıcıların özellikle yüksek fiyata mal alınıp satılan yerleri tercih ettiğini belirten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların satıldığı alanda satıcıları sahte paralara karşı uyardı. Dolandırıcıların özellikle bugünlerde sahte paraları piyasaya sürdüklerini ifade eden polis ekipleri, satıcıların çoğunun sahte para ile gerçek paranın arasındaki farkı bilemediklerini, şüphelendikleri kişiler olduğunda 112 Acil İhbar Hattını aramaları konusunda uyarılarda bulundular.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:43
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