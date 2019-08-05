Kurban bayramı öncesi hayvan pazarında "sahte para" uyarısı

Van polisi, Kurban bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında, sahte para konusunda vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban bayramı öncesinde başlattıkları çalışma kapsamında, İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan hayvan pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Kurbanlık satışı yapan ve alanlarla bir araya gelen polisler, kalpazanlar tarafından piyasaya sürülmek istenen sahte paralara karşı dikkatli olunmasını istedi. Sahte paranın nasıl anlaşılacağını da uygulamalı şekilde gösteren polisler, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda başvurulacak yolları da anlattı. Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı çalışma ile bazı suç örgütlerinin vatandaşları mağdur etmeye yönelik girişimlerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.