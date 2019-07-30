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Kurban Bayramı için hayvan pazarında gerekli tedbirler alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kurban Bayramı için gerekli tedbirlerin alındığını bildirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:47
Kurban Bayramı için hayvan pazarında gerekli tedbirler alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kurban Bayramı için gerekli tedbirlerin alındığını bildirildi.


Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler ile birlikte yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle hayvan pazarlarını ziyaret ederek satıcılarla sohbet etti.


Burada İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Ay, vatandaşların sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, “Pazarlarda veteriner kontrol noktaları bulunuyor. Veteriner hekimlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sağlık taraması yapmaktadır. Bu çalışmalarımız Kurban Bayramı boyunca devam edecektir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile ’HaySag’ isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açıldı. Vatandaşlarımız ayrıca, hayvan pazarında sıkıntı yaşaması halinde Müdürlüğümüze (0362) 231 37 00 telefon numarasından ulaşabilir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:47
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