Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 2018 Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün (Bakanlar Kurulu kararı)

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bir yandan kurban fiyatlarını araştırırken diğer yandan da 2018 Kurban Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı resmi olarak kaç gün tatil? Bakanlar Kurulu Kurban Bayram tatili kararı ne zaman açıklanır?

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayram’nın 1. günü 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayram’nın 2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

Kurban Bayram’nın 3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

Kurban Bayram’nın 4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlendi.

Peki Diyanet’in Kurban Bayram tarihine ilişkin vatanndaşlar Bakanlar Kurulu kararının 2018 Kurban Bayram tatilinin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

2018 KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?

2017 yılındaki 11 gün Kurban Bayram tatil olmuştu. 2018 yılında ise Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapma imkanına sahip olabilecek. Zira Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatile denk gelmesi kuvvetle muhtemel. Tabi Kurban Bayram tatilinin ne kadar olacağına ilişkin son sözü yeni Bakanlar Kurulu söyleyecek.