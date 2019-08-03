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Kurban anketi sonuçları açıklandı

İyilik Derneği tarafından yaptırılan Türkiye’de bağış alışkanlıkları araştırması sonuçlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
Kurban anketi sonuçları açıklandı

İyilik Derneği tarafından yaptırılan Türkiye’de bağış alışkanlıkları araştırması sonuçlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre; toplumun tamamına yakını kurban bayramını önemsiyor, yarısına yakını yurtdışına kurban bağışı yapıyor. Afrika bağışlarda ilk sıralarda.



İyilik Derneği tarafından bir araştırma şirketine yaptırılan Türkiye’de bağış alışkanlıkları araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre; kurban bağışı yapmak isteyenlerin yüzde 43’ü yurtdışını tercih edeceğini söyledi. Yurtdışına kurban bağışı yapacağını söyleyenlerin yüzde 24’ü ise Afrika ülkelerini tercih ediyor.


Ankete katılanların yüzde 58’i son bir yılda bağış yaptığını ifade ederken, yüzde 54’ü de kurban keseceğini söyledi. Araştırma sonucuna göre toplumun yüzde 95’i kurban bayramını önemli buluyor.



Kurbanını bağışlayan 3 kişiden 2’si Türkiye’yi tercih ediyor


Kurban bağışı yapmayı planlayan her üç kişiden ikisi Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı planlarken on kişiden dördü ise başta Afrika olmak üzere yurtdışına bağış yapmayı düşünüyor. Yurtdışına yardım götüren gönüllü ekiplerinde yer almak isteyenlerin oranı yüzde 74 olarak açıklanırken, "Bağış toplama işlemlerine destek vermek isterim" diyenler ise yüzde 29 oldu.



Bağışçılar yardımlarının gizli kalmasını istiyor


Araştırmaya göre, bağış yapanların yüzde 95’i de yardım yaptığının bilinmesini istemiyor. Yine bağışçıların yüzde 95’i yardımın doğru yere gittiğinden emin olmak istiyor. Yardım kuruluşlarını takip eden ve kuruluşlarla ilgili bilgi edinmeye çalışanların oranı yüzde 57 olarak ortaya çıkarken, "Çevremde yardıma ihtiyacı olan biri olduğunda hemen yardım etmek isterim" şeklinde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 88 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:14
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