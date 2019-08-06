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Kurban alanına ulaşmak çok kolay

Ankara’nın en modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı hizmete açan Altındağ Belediyesi, vatandaşların bölgeye rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:26
Kurban alanına ulaşmak çok kolay

Ankara’nın en modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı hizmete açan Altındağ Belediyesi, vatandaşların bölgeye rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattı.


Tatlar mevkisinde bulunan Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’na ulaşımı rahatlatmak için, tesise giriş yolunun yan tarafında stabilize bir yol açan Altındağ Belediyesi, şimdi de alana daha rahat ulaşım için ücretsiz servisleri devreye soktu. Bu haftadan itibaren başlayan ücretsiz servis uygulaması, Kurban Bayramı’nın 2’nci gününe kadar devam edecek. Her gün Kurban Satış ve Kesim Alanı önünden hareket edecek olan servis aracı, 14 farklı noktadan aldığı vatandaşları yine alana kadar taşıyacak. Altındağlı vatandaşlar bu hizmet için hiçbir ücret ödemeyecek.



İlk servis 10.30’da


Sabah saat 10.30’da Kurban Satış ve Kesim Alanı önünden kalkacak olan ücretsiz servis, Karapürçek Mahallesi dolmuşları son durağı, Karapürçek Stadı, Karapürçek Su Parkı, Köroğlu Parkı, Karapürçek Caddesi, Hüseyin Gazi Parkı önü, 397’nci Cadde köşesi, 421 ve 406’ncı cadde köşesi, Büyük Gazi Gıda önü, Karapürçek Su Parkı, Karapürçek Stadı, Karapürçek Mahallesi dolmuşları son durağı güzergahlarını izleyerek tekrar Kurban Satış ve Kesim Alanı’na varacak. Yol boyunca bu duraklarda bekleyecek olan vatandaşları ücretsiz olarak Kurban Satış ve Kesim Alanı’na taşıyacak olan servis, vatandaşları dönüşte yine bu noktalardan istediklerine bırakacak. Servis ringleri her yarım saatte bir gerçekleştirilecek.



Görev başındayız


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir biçimde dini ibadetlerini yerine getirebilmeleri için belediyenin tüm birimlerinin görevi başında olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Belediyemizin tüm birimleri, vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için görev başında. Yenilediğimiz Kurban Satış ve Kesim Alanımız hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Kurban Bayramı’nın ikinci gününe kadar hemşehrilerimizin alana rahat şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattık” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:26
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