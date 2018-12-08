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"Kurbağa adamlar", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:06
"Kurbağa adamlar", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Samsun, Amasya ve Çorum'da su altı arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren Samsun Deniz Liman Şube Müdürlüğü kurbağa adamları, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan kurbağa adamlar, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Kurbağa adamlardan Emre Asan, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", Necmi Ünlü yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", Mehmet Fatih Duruer de spor kategorisinde Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" adlı fotoğrafına oy verdi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:06
  1. "Yılın Fotoğrafları"
  2. Anadolu Ajansı
  3. Kurbağa adamlar
  4. Samsun

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