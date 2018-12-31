Nizamettin Bekar

Son zamanlarda Kur’an ve sünnet üzerinde çok yoğun bir tartışma ortamı var. Bu tartışmalar tamamen Kur’an ve sünnete aykırı bir durum arz etmektedir. Ben bugün bu yazım ebadınca Kur’an’ın tarihselliğini irdelemeye çalışacağım. Bu kavramı çokça duyardım da yakın çevremde duyunca irkildim. Arkadaşımla sohbet ederken bana Nizamettin Hocam “Kur’an tarihseldir“ dedikten sonra benden bu konuda yorum getirmemi istedi. Kendi inancını bana da tasdik ettirecekti.

Kur’an’ın tarihselliği diye bir şey yoktur. Kur’an her çağa hitap etmektedir. Kur’an’ı peygamberimiz dönemine hasretmek doğru bir yorum değildir. Kur’an peygambere inmiştir o dönemi kapsar demek Allah’a ve peygambere iftira atmak demektir. Kur’an o çağa hitap ettiği gibi kıyamete kadar da gelecek çağlara ve nesillere hitap etmektedir. Rabbimiz; peygamberimizden sonra ne bir peygamber göndermeyeceğine göre ve ne bir kutsal kitap göndermeyeceğine göre, peygamberimizden sonraki dönemlerde gelen insanlar ne ile amel etmesi lazım gelecek?! Kur’an, peygamber zamanına ışık tutmaktadır ondan sonraki dönemlerde geçerli değildir demek nasıl bir kafanın ürünüdür?!