'Kur’an’ın manasını pek çoğumuz anlamıyoruz maalesef!..'

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde ve bütün İslam ülkelerinde maalesef okuma alışkanlığı yok denecek kadar az. Tabii böyle bir durum ortamında her türlü ilimden, bilimden pek çok Müslüman ülkeler faydalanmamış oluyor. Oysa dünya da biz Müslümanlar olarak elimizde Kur’an olduğu halde ilimden, bilimden gereğince faydalanamadığımızın ilk sebebi Kur’an okuyoruz, sonra o okuduğumuz o mübarek Kur’an manasını pek çoğumuz anlamadan maalesef yine o Kur’an’ı süslü raflara bırakıveriyoruz.

İşte bu yüzdendir ki Kur’an’ın ve Peygamberimizin gösterdiği yol ve istikamet üzerine gidemediğimizden hepimizin gördüğü, bildiği gibi uzun yıllardan bu yana bütün İslam ülkelerinden terör belası kan, gözyaşı, ölümler hiç bitmiyor. Çünkü Kur’an’ın emirlerinden olan birlik beraberlik içinde olun, birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Birde sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Emrine pek çok Müslüman ülkeler maalesef yüz çevirmiş durumdalar.



O bakımdan birlik beraberlik içinde yıllardan beri olamıyoruz. İşte görüyorsunuz, başta Afganistan Müslüman kardeşlerimiz öylesine birlik beraberlikten kopmuşlar ki adeta 40 parçaya bölünmüşler gibi zaten dünyadaki Müslüman ülkeler birlik beraberlik içinde olamadığından her gün dünya da akan Müslümanların kanları, gözyaşları, ölümler hiç bitmiyor.



İşte görüyorsunuz Afganistan, Suriye, Irak, Yemen, Mısır ve daha birçok Müslüman ülkeler maalesef birlik ve beraberlikten öylesine kopmuşlar ki adeta birbirlerine düşman devletler gibi olmuşlar. Tabii bu durumda Müslüman ülkeler birlik beraberlik içinde olamadığında başta ABD olmak üzere pek çok Haçlı devlet Müslüman ülkelere hiç kurşun atmadan yıllardan beri çeşit çeşit siyasi entrikalarıyla ve CIA ajanları vasıtasıyla başta Fetö gibi, DAEŞ gibi El Kaide, PKK, YPG gibi ve daha birçok örgüt, Müslüman devletlerin içlerine bu örgütleri kurarak bütün Müslüman devletlerini içten içe çökertme planlarıyla en şeytani şekilde Müslüman devletlerini birbirine düşürerek kendilerini dünyada güçlü hakimiyetlerini böylece kurmaya şimdilik muvaffak olmuşlar. Maalesef bu durumda Müslüman devletler hâlâ derin uykularından uyanamadıklarından böylece düşman devletler kolayca Müslüman ülkelerde düşmanlıklarını gerçekleştirebilmekteler. İşte böyle Kur’an’ı okuyup da yol ve istikametinden gidemediğimizden dolayı İslam devletleri üstün duruma yıllardan beri maalesef hâlâ gelemediler. Bu durumda sanki yere düşen bir cam kasenin parçaları gibi Müslümanlar parça parça bölünmüşler. Peki neden, nasıl böyle yıllardan beri bölünmeler birlik beraberlikten kopmalar olmuş oldu. Büyüklerimiz derler ki hiçbir şey durduk yerde olmaz. Her şey bir sebebe dayanır. İşte böyle bir ortam içerisinde yarı cahillerin, hainlerin Müslüman ülkelerinde bulunmaları hiç de bir tesadüf ve alın yazısı değildir. Çünkü yarı cahiller okumazlar, okuduklarında da hiçbir şey anlamazlar.



Yarı cahiller sanki her şeyi biliyormuş gibi gözükseler de aslında bir şey bilmezler. İşte böyle bir ortamda maalesef öncelikle başta aileler, anneler, babalar çocuklarını İslami terbiyelerle yetiştirmediklerinden dinlerine, vatanlarına yeterince sahip çıkmazlar. Böyle tipler hep kendi menfaatleri icabı kolayca dinlerine, vatanlarına her türlü hainliği yapabilirler. Eğer biz yarının anne olacak kız çocuklarını erkek çocuklarına nazaran İslami ölçüler içinde yetiştirmediğimiz müddetçe o ülkelerin yüzleri bu dünya da asla gülmez. İşte buradan da anlaşılıyor ki ben Müslümanım deyip de aileler çocuklarını din ve vatan sevgisiyle tam manasıyla yetiştirmediğinden dolayı Selçuklu Devleti böyle battı. Osmanlı Devleti de böyle yıkıldı. İşte biliyorsunuz Türkiye Devleti de ABD’nin, Fetöcü hainlerin elinden 15 Temmuz gecesi önceden edilen hayır dualarla parçalanmaktan böylece kurtulmuş olduk.



Senin alnına kara yazıyı Allah yazmaz. Akılsızlığın ile o kara yazıyı sen yazarsın.