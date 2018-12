Kur’an’ın hidayetinden faydalanmanın şartları

Bu çok önemli bir şarttır. Çünkü bir cimrinin veya parayı her şeyden çok seven bir servet düşkününün, İslâm uğrunda malî fedakârlıklar yapması beklenemez." İnsanlığa hidayet olarak sunulan KUR’AN’ın rehberliğinden istifade edebilmek için gerekli şartlardan ilk üçünü bundan önceki sohbetlerimizde açıklamaya çalışmıştık. Bunlar; 1- Muttaki olmak, 2- Gayb’a iman etmek, 3- İmanın ilk eylemi olan namaz, idi. Bugün ise bir diğer şartı göreceğiz: "Kur'an'dan faydalanabilmenin dördüncü şartı, kişinin, Allah'ın ve insanların hakkını vermek üzere Kitap'taki talimatlara uygun olarak parasını başkalarıyla paylaşmaya hazır olmasıdır. Bu çok önemli bir şarttır. Çünkü bir cimrinin veya parayı her şeyden çok seven bir servet düşkününün, İslâm uğrunda malî fedakârlıklar yapması beklenemez." (1) İnfak (paylaşabilme) Hüner İster! "..infakta bulunmak, insanların belli bir mücadele gerçekleştirebilecekleri bir eylemdir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de de beyan edildiği gibi, insan cimri olarak yaratılmıştır. (17-İsra 100)" İnfak Edenler Malı Sevmeyen Kişiler midir? "Cömert olan insanlar, fıtratlarında bulunan cimriliğe ve mal sevgisine rağmen, cömert davranan insanlardır. Nitekim cömertlik, böyle bir mücadele veya böyle bir zor tercih neticesinde gerçekleştirdiği için değerli bir haslet, değerli bir meziyet olmaktadır. Allah rızası için mallarını, mülklerini, paralarını veren Müslümanlar, mal, mülk veya paradan nefret eden, bunları sevmeyen Müslümanlar değildir. Çünkü şanı yüce Rabbimiz bütün insanlara mal sevgisini vermiştir, bütün insanların fıtratında bu mal sevgisi vardır. Allah rızası için mallarını veren bu Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’in de beyan ettiği gibi mal sevgisine rağmen mallarını veren Müslümanlardır. (2- Bakara 177) Niçin İnfak? "İnsanları mal sevgisine rağmen cömert davranmaya sevk eden nedenler oldukça değişiktir. Bazıları bu sıfata sahip olabilmek için, bazıları insanlara gösteriş yapmak için cömert davranırlarken, Müslümanların bu meseleye yaklaşımları çok daha farklı, çok daha yüce boyutlardadır. Çünkü İslam’a teslim olan Müslümanlar, öncelikle ve öncelikle Allah’ın rızası, Allah’ın hoşnutluğu için infak ederler. (76-İnsan 8..10) Bu ayet-i kerimelerde Allah’ın rıza ve hoşnutluğuyla birlikte, Allah’tan korkmak da zikredilmektedir. (13-Ra’d 18) Ayet-i kerimede müşriklerin ve kafirlerin yeryüzünde olanların iki katına sahip olsalar dahi, bütün bunları azaptan kurtarabilmeleri için hemen verebilecekleri bildirilmektedir." Ne Kadar İnfak? "..ne kadar infak edeceklerini soran kimselere ‘cehennemden korktuğunuz kadar!’ cevabı verilse, bu cevap yukarıda zikrettiğimiz ayet-i kerimeyle (13- Ra’d 18) birlikte Müslümanların dikkate alması gereken bir cevap olacaktır." Başkasının Mülkünde Olanlar! "(16-Nahl 75) Ayet-i kerimede başkasının mülkünde olan kimselerden bahsedilmektedir. Başkasının mülkünde olanlar kimdir? Başkasının mülkünde olanlar, en genel ifadesiyle bütün insanlardır. İnsanlar dünya yaşantısında bazı mallara, bazı mülklere sahip gözükseler de, kısa bir dönem için kendi tasarruflarındaki bu mülk, kendilerinin mülkü değildir. Çünkü biliyor ve iman ediyoruz ki, bütün mülkün sahibi, Malik-il Mülk olan Allah (c.c.)’dır. Kendilerine kısa bir dönem için verilen bu mülkü, kendi hayırları için kullanmayan kimseler; başkasının mülkünde yaşayıp, başkasının mülkünde ölen ve kullanamadıkları bu mülkü terk eden kimselerdir. Allah rızası için infakta bulunan Müslümanlar ise böyle değildir. Bu Müslümanlar, kısa bir dönem için kendi tasarruflarına verilen mülkü, infakta bulunarak kendi mülkleri durumuna getiren insanlardır. Çünkü bu Müslümanların Allah rızası için verdikleri her şey, kat kat artarak bu Müslümanların ebedi mülkü durumuna gelmektedir. Nitekim Resulullah (s.a.v.) bu gerçeği apaçık bir şekilde beyan etmektedir. İbnu Mes’ud (r.a) anlatıyor. Resulullah (s.a.v.) bir keresinde ‘Hanginiz, varisinin malını kendi malından daha çok sever’ dediler. Bunun üzerine; öyleyse şunu bilin ki kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır’ buyurdu.-Sahih-i Buhari-" Senin Evinde Güzel Bir Eşya Yok mu? " ..eline geçen her şeyi ahiret yurduna göndererek dünya yaşantısını yokluk sınırına yakın bir bölgede geçiren Ebu Zer Gıffari (r.a.), geçici dünya malını değil, ebedi ahiret malını biriktiriyordu. Nitekim ‘Senin evinde güzel bir eşya yok mu?’ diyenlere, ‘Biz güzel eşyalarımızı öteki evimize (ahiret yurdumuza) gönderiyoruz’ cevabını veriyordu. Çünkü ayet-i kerimelerde de beyan edildiği gibi Allah için her ne infak ederse, bunun kat kat karşılığını bulacağına yakinen iman ediyordu."(2) Buluşmak üzere... 1- Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, c.1, s.48 2- Mehmed Alagaş, Kişiye Özel, 1992 - İzmir, s.87-93 GÖZYAŞI MEŞALELERİ BAYTAR: Sana şâir diyen, oğlum, seni gördüm yalnız: Kimi mevlidci diyor... — Ah olabilsem, nerde! Yetişilmez ki: Süleyman Dede yükseklerde. — Kimi bid'atçi diyor... Duyduğum en çok bunlar. — Daha var mıydı, İmam? — Var ya, unuttum: Baytar. — Keşke baytarlık edeydim... — Yine et mümkünse. — Yapamam. — Belki yapardın be... — Unuttum, be Köse! — Keşke zihninde kalaymış, ne kadar lâzımmış, Beni dinler misin evlâd? Yine kabilse çalış: Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar. Bize insan hekiminden daha lâzım baytar. -M. Akif Ersoy, Safahat, İFAV, İst. 2005, sım, s.324- "AYNA"LARDAN YANSIYANLAR RIZIK NEDİR? "Rızık", aslında Arapça'da "haz" ve "nasip" anlamında isim olup.. Ehl-i Sünnet'e göre şer'î mânâsı da lügat mânâsının aynıdır ki, "Cenab-ı Allah'ın canlıya zevk ve faydalanma nasip ettiği şey" diye tarif edilir. Şu halde mülk olsun olmasın, yenilen, içilen ve diğer şekillerde kullanılmasından faydalanılan mallara uygun olduğu gibi evladı, eşi, gayret ve işi, ilim ve bilgileri dahi içine alır. Fakat hepsinde istifade edilmiş olmak şarttır. Bu faydalanma, dünyaya ve ahirete ait faydalanmadan daha geneldir. Buna göre dinî ve dünyevî bilfiil faydalanılamayan mal, mülk, evlat ve aile, ilim ve bilgi rızık değildirler. Bu şekilde bir şey, çeşitli faydalanma şekillerine göre farklı kimselerin rızkı olabilir. Fakat malından, gücünden, ilminden faydalanmayanlar rızıklanmış değildirler. -Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim, c.I, s.179- ÖZLÜ SÖZLER Boştur, hele ibret diye a'mâkı [derinliği], tecessüs [gizlice araştırmak], Ayât-ı İlâhî [Allah’ın kudret ve azametini gösteren eserlerle] dolu âfâk [ufuklar] ile enfüs [nefsler, canlılar]. Bunlarda tecellî eden [ortaya çıkan] esrara [olağanüstü işlere] bakanlar, Ümmetler için rûh-i beka [sonsuzluk ruhu] nerdedir, anlar. -M. Akif Ersoy, Safahat, İFAV, İst. 2005, Hâlâ mı boğuşmak?, s.419- "Ruhlar ayrıldıktan sonra bedenlere kahramanlık sorulur mu?.. Namazın amacı bizi Allah’ın hoşlanmadığı işlerden uzak tutmasıdır. Eğer tutmuyorsa sebep sizde gizlidir, Namaz’da değil! Kömürün siyah olması su ve sabunun suçu değildir!" -Mevdudi- HUTBE Süleyman ÖNSAY NAMAZI İKAME ETMEK! Bugünkü hutbemizde imanın ilk gereği ve eylemi olan namaz ibadetini tanımaya çalışacağız. Elmalılı merhum namazla ilgili olarak Kur'ân'da "yüsallûne" yani "namazı kılarlar" tabirinden daha çok "yukîmûne’s- salâte" yani "namazı ikame ederler" buyrulduğuna dikkatleri çekerek şu izahatta bulunur: " ‘namazı ikame ederler’ demekte, ‘namazı kılarlar’ demekten fazla bir anlam vardır ki bu, en az ‘doğru dürüst’ yani ‘namazın şartlarına uymak, Allah'a boyun eğmek ve tevazu göstermek suretiyle güzelce kılmak ve hatta kıldırmak’ mânâlarını ifade eder. Ve bunun için namazda ta'dil-i erkan (namazı erkanına uyarak kılmak) vacip olduğu gibi, özellikle namaz için iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, namazın gereklerini tamamlamak için gayret sarf etmek de dinin lüzumlu gördüğü hususlardandır. Ana-babanın çocuklarına namaz terbiyesi; din kardeşlerin birbirlerine tavsiye ve hatırlatması; amirlerin engelleri ortadan kaldırma ve imkanları tamamlama suretiyle beğendirmesi ve teşvik etmesi; Cum'a namazına ve cemaatle namaz kılmaya dikkat ve devam etmesi de bu cümledendir." "İkame" kelimesinin lügatta kaldırıp dikmek veya düzeltip doğrultmak veya kıymetlendirmek ve devam ettirmek veya dikkat ederek yapma anlamlarına geldiğini ifade ettikten sonra Elmalılı merhum bunun namazla ilgisini şöyle açıklar: "İlk önce ‘dikmek’ veya ‘doğrultmak’ mânâlarını düşünelim: Bu bize ‘es-salâtü ımâdü’d-dîn=Namaz dinin direğidir.’ (Münâvî, Feyzü'l-Kadir, IV, 248) hadis-i şerifini hatırlatır. Bu hadiste din, yüksek bir binaya benzetiliyor ve namaz aynı o binanın direği gösteriliyor ki, iman da o binanın temelidir.. Bu âyette de namaz cemaat ile kaldırılabilecek büyük bir direğe benzetiliyor ve onun güzelce dikilmesi veya doğrultulması suretiyle o yüksek binayı dinin inşa, koruma ve devam ettirilmesinin gereği anlatılıyor. Bir de bu binanın ilerde açıklanacak esasları, diğer kısımları, süsleme ve güzelliklerinin bulunduğuna işaret buyruluyor. Bundan dolayı ‘namaz kılarlar’ demekle, ‘namazı ikame ederler’ demek arasında ne büyük fark vardır. Hakikatte din gayet büyük ve kudsi bir binadır. Ve bu binanın kerestesi, malzemeleri, şekli ve planı (yani şeriat) bizzat Allah'ın yaptığı ve koyduğu bütündür. Ona uygun olarak inşası, kurulup meydana gelmesi ve içinde saadetle yaşanması da insanlara aittir. Temsilen (benzetme yoluyla) diyebiliriz ki, bu binanın mimarı Allah, baş kalfası Peygamber, amelesi ümmettir. Bu binanın temeli kalplerin derinliklerinde atılacak ve ağızlardan taşacak, direği tek başına namazlarla hazırlanacak, düzlenecek ve cemaat ile görünme meydanına dikilecek, sonra üzerine diğer kısımları inşa edilecektir." (1) Dinin direği olan namazla ilgili bu değerli bilgileri önümüzdeki hutbemizde de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 1- Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim, c.I, s.175, 176.