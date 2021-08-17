  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
Cezaevinde şüpheli ölüm! Büyükşen çifti cinayetine yardım etmekten tutuklanan sanık hastanede öldü
Beşiktaş'ın göz koyduğu futbolcu Barcelona'dan ayrılıyor
Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem
Gündem Kur'an'a ve Peygamberimiz'e iftira atan Mustafa Öztürk çarpıldı: Toparlayamadım
Gündem

Kur'an'a ve Peygamberimiz'e iftira atan Mustafa Öztürk çarpıldı: Toparlayamadım

Kur'an'a, Peygamberimiz'e ve sahabelere dil uzatan Prof. Dr. Mustafa Öztürk yayınladığı videoda, ikinci Biontech aşısının ardından kamyon çarpmışa döndüğünü ve kendisine gelemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 22:02:00 - 2021-08-17 22:08:23

 yeniakit.com.tr 

Daha önce Peygamberimiz'e (asm) ve Kur'an'a çirkin bir iftirada bulunarak "Bu, Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı, olabilir" diyen, skandal sözleri nedeniyle Marmara Üniversitesi'nden istifa etmek zorunda kalan ve ardından Avrupa'daki bir üniversiteden davet aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi terk eden Prof. Dr. Mustafa Öztürk, dikkat çeken bir video yayınladı.

"Kamyon çarpmışa döndüm"

Öztürk yayınladığı videoda, ikinci Biontech aşısının ardından kamyon çarpmışa döndüğünü ve kendisine gelemediğini söyledi.

Öztürk, videoda şu ifadelerde bulundu:

"Yüzüm gözüm şiş, farkındayım. Berbat durumdayım. Çünkü ikinci Biontech aşısı beni tabiri caizse askeri cemse, kamyon çarpımışa çevirdi. Toparlayamadım. Mütemadiyen uykum geliyor. Korkunç bir halsizlik. Böyle sürekli bir gribal enfeksiyon gibi... Korona geçirenlerden bir farkımız kalmadı."

Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!
Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!

Gündem

Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?
Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

İSLAM

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk iktidarı hedef aldı: Yarın 'Biz Hilafet de istiyoruz' derlerse şaşırmayın
Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk iktidarı hedef aldı: Yarın 'Biz Hilafet de istiyoruz' derlerse şaşırmayın

İSLAM

Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk iktidarı hedef aldı: Yarın 'Biz Hilafet de istiyoruz' derlerse şaşırmayın

{relation id:1464532 slug:'sozde-ilahiyatci-mustafa-ozturkten-kuran-i-kerim-hakkinda-skandal-sozler-bu-allah-dili-olabilir-mi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay