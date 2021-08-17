Kur'an'a ve Peygamberimiz'e iftira atan Mustafa Öztürk çarpıldı: Toparlayamadım

yeniakit.com.tr

Daha önce Peygamberimiz'e (asm) ve Kur'an'a çirkin bir iftirada bulunarak "Bu, Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı, olabilir" diyen, skandal sözleri nedeniyle Marmara Üniversitesi'nden istifa etmek zorunda kalan ve ardından Avrupa'daki bir üniversiteden davet aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi terk eden Prof. Dr. Mustafa Öztürk, dikkat çeken bir video yayınladı.

"Kamyon çarpmışa döndüm"

Öztürk yayınladığı videoda, ikinci Biontech aşısının ardından kamyon çarpmışa döndüğünü ve kendisine gelemediğini söyledi.

Öztürk, videoda şu ifadelerde bulundu:

"Yüzüm gözüm şiş, farkındayım. Berbat durumdayım. Çünkü ikinci Biontech aşısı beni tabiri caizse askeri cemse, kamyon çarpımışa çevirdi. Toparlayamadım. Mütemadiyen uykum geliyor. Korkunç bir halsizlik. Böyle sürekli bir gribal enfeksiyon gibi... Korona geçirenlerden bir farkımız kalmadı."

{relation id:1464532 slug:'sozde-ilahiyatci-mustafa-ozturkten-kuran-i-kerim-hakkinda-skandal-sozler-bu-allah-dili-olabilir-mi'}