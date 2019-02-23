Kur’an’a Hizmet Derneği’nden giyim markete yardım

Kur’an’a Hizmet Derneği, Cansuyu Derneği İzmir Şubesi’ne ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ayakkabı ve giyecek yardımında bulundu.

Merkezi İzmir’de bulunan Kur’an’a Hizmet Derneği, Cansuyu Derneği İzmir Şubesi’ne yardım yaptı. İhtiyaç sahipleri için ayakkabı ve giyecekler tedarik eden dernek, bu ürünleri Cansuyu Derneği’ne teslim etti.

Kur’an’a Hizmet Derneği Bünyamin Ertekin, "Cansuyu derneğinin bebek giysilerinden, çocuk ve büyük bedenlere, yazlıktan kışlığa, elbiseden ayakkabıya varınca kadar her türlü ihtiyaca cevap verebilen giyim marketi gerçekten İzmir de bir ilk ve başarılı bir örnek. İhtiyaç sahibi aileler, istediği elbiseyi, alışveriş yapar gibi seçerek, sevdiği renklerde ve kendi bedenlerine göre istediğini alabildiği giyim market, hiç kullanılmamış giysilerden oluşuyor. Bizde Dernek olarak bu örnek teşkil eden markete ayakkabı ve giyim eşya bağışladık" dedi

Programda, Cansuyu Derneği Başkanı Ahmet Yorulmaz da yer aldı.