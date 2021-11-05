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Okur Postası 'Kur’an’a göre dünya dönüyor mu? Duruyor mu?'
Okur Postası

'Kur’an’a göre dünya dönüyor mu? Duruyor mu?'

Gazetemiz okurlarından İsmail Hakkı Kumru "Kur’an’a göre dünya dönüyor mu? Duruyor mu?” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:27:00 -
'Kur’an’a göre dünya dönüyor mu? Duruyor mu?'

Neml (karınca) Suresi AYET 88; SEN DAĞLARI DURUR GİBİ GÖRÜRSÜN, OYSA ONLAR BULUTLAR GİBİ GEÇERLER. Ben bu kadar önemli olan bu ayetle ilgili ne bir vaaz ne bir hutbe dinlemiş değilim. Gerek orta öğretim gerek üniversite çağındaki öğrencilerimizin bilmesi gereken bu ayet din dersleri müfredatında da yoktur.

Kur’an’ı Hazreti Muhammed yazdı diyenlere verilecek cevap bu Ayet’i Kerime’de mevcuttur.

Galile 1600’lü yıllarda dünyanın döndüğü fikrini açıkladığı zaman Papa V. Pol “bu fikrini inkâr edersen, diğer kitaplarını yayınlayabilirsin” diyerek Galile’ye büyük baskı yapmıştır.

1600’lü yıllarda bile dünyanın döndüğü fikri kabul edilemezken, 1450 sene önce Hz.Muhammed(a.s.) Cenab-ı Hakk’ın Kur’an’da bildirmesi dışında dünyanın döndüğünü nereden bilecekti.

İçlerinde hafızların da olduğu birçok din görevlisine dünyanın dönüşünü ilgili bu ayeti sorduğumda, maalesef böyle bir ayetten haberleri olmadığını söylediler. Hafız bir müftümüz dışında bu konuda müsbet bir cevap alamadım.

Mesele bununla bitmiyor. Diri olanlara indirilen (Yasin 70) Yasin Suresi konusunda da durum aynıdır.

Yasin Suresi’ni hep ölülere veya ölmek üzere olanlara manasını bilmeden okuyoruz. Bu yalnız Türkiye’de böyle değildir. Pakistan’dan Bosna Hersek’e kadar aynı tatbikat devam ediyor.

Pakistan’ın Milli Şairi Muhammed İkbal ile Bosna Hersek’in Bilge Kral’ı Aliya İzzet Begoviç aynı şekilde Kur’an’ın manasının anlatılmamasından şikâyetçi olmuşlardır. Hâlbuki İbrahim Suresi 4. Ayet’te “kendilerine apaçık beyanda bulunsun diye her peygamberi kendi milletinin dilinde gönderdik” denilmektedir.
Ezanı hangi makamda okuyacaklarına karar veremeyen din görevlileri, Kur’an’ın manasını öğrenecek ve öğretecek zaman bulamıyorlar herhalde.

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