Kur’an ve Sünnetbize emanettir

Peygamber Efendimiz’in Müslümanlara iki emanet bıraktığını ifade eden Prof. Dr. M. Vehbe ez-Zuhayli, bu emanetlerin Kur’an-ı Kerim ve sünnet olduğunu söyledi. Yeni Ümit ve Hira dergilerinin ortaklaşa düzenlediği ‘Peygamber Yolu Sempozyumu’nun son günü dün İstanbul Çemberlitaş’taki Fırat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumu yoğun katılım oldu. Fas Krallığı Âlimler Akademisi Genel Direktörü Prof. Dr. Ahmed Abbadi’nin başkanlığını yaptığı oturuma konuşmacı olarak, Dimeşk Üniversitesi Şeriat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Said Ramazan el Buti ve Dimeşk Üniversitesi Şeriat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Vehbe ez-Zuhayli katıldı. Ramazan el Buti programda yaptığı “Sünnet-i Seniyye’ye İttibaın Zarureti” konulu sunumunda, Efendimiz (s.a.v) Sünnet-i Seniyye’ye ittiba konusuna değindi. Alimlerin kendi arasında Efendimizin sünnetine ittiba etmekte hem fikir olduklarını, bidatdan kaçınmakta ihtilaf bulunmadığını belirten el Buti, bu konuda müttefik ihtilaflar nereden çıkıyor sorusunu sordu.



KUR’ÂN VE SÜNNET BİZE EMANET OLARAK BIRAKILMIŞTIR



Prof. Dr. M. Vehbe ez-Zuhayli, sempozyumda “Sünnet-i Seniyye’yi Anlama ve Uygulamada Bütüncül Yaklaşım” konulu sunum gerçekleştirdi. Peygamber Efendimiz’in Müslümanlara iki emanet bıraktığını ifade eden Prof. Dr. M. Vehbe ez-Zuhayli, bu emanetlerin Kur’an-ı Kerim ve sünnet olduğunu söyledi. Kur’an’da hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını kaydeden Prof. Dr. Zuhayli, Kur’an’da genel prensiplerin, genel kaidelerin olduğunu belirtti. Ayrıntılara girildiğinde namaz, zekat gibi ibadetler, ceza, miras hukuku, mirasın hükümleri konuları söz konusu olduğunda bu konuları sünnetin üstlendiğini vurgulayan Zuhayli, bu tür konuların sünneti seniyyenin vazifesi olduğunu kaydetti. “Nübüvvet eşittir sünnet” diyen Vehbe Zuhayli, sünnetin temellendirilmesi meselesine gelince sünnetin ya vahiy olduğunu yada vahyin temellenmesi olduğunun altını çizdi. Sünnetin pratik uygulamaya geçmesinde peygamberimizin mutlaka sahabelerine uygulattığını kaydeden Zuhayli, “Emir nehiylerinde ümmetin inşasını, ümmetin kimliğini oluşturması konusunda efendimizin fiili bir müdahalesi söz konusuydu” dedi.



PEYGAMBERİMİZ GÜNAHA GİRMEKTEN KORUNMUŞTUR



Sahabelerin Peygamberimizden gelen her sünneti uyguladıklarını ifade eden Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, sahabelerin bu konuda ittifak halinde olduklarını, bir ayrım yapmadıklarını belirtti. Peygamberimizin Yemen’e gönderdiği bir elçiye, “bir konuda sıkıntı yaşarsan ne yapacaksın?” diye sorduğunu hatırlatan Zuhayli, sahabenin öncelikle “Allah’ın kitabına bakacağım, sonrasında O’nun elçisinin sünnetine başvuracağım, orada da bulamazsam ictihad edeceğim” dediğini söyledi. Peygamber Efendimiz’in diğer Peygamberler gibi bile bile büyük veya küçük günahlara girmekten korunduğunu kaydeden Zuhayli, “Peygamberimiz Allah’ın hükümlerini tebliğ ederken yalan, hata, unutkanlıktan masumdur. Bu konuda ittifak vardır. Peygamberimiz günaha girmemiştir” diye konuştu.