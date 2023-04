Kur’an ve Peygamberimiz hayatımızın bir rengi olması mutlak gereklidir...

Bir bayramı daha eda ettik. Allah kabul eylesin. Bu bayramda da mezarları ziyaret ettik, yaşayan gidebildiğimiz akrabalarımızı ziyaret ettik gidemediğimiz akrabalarımıza ise telefonla arayarak bayramlarını tebrik ettik.

Bu makalemi yazmama sebep olan bir olay oldu. Mezarlık ziyaretinde ölülerime yasin okurken yanıma akrabalarımdan biri gelip telefondan akrabalarına yasin açıp dinlemeye başladı. Tuhafıma gitti. Bir evlat anne babasının ruhuna yasin okuyup gönderemiyordu. Büyük bir eksiklik.

Kur’an hem lafzan hem de manan öğrenilmesi farz olan bir kitaptır. Kur’an’ın lafzını öğrenmek çok büyük bir ibadettir. Bakınız peygamberimiz bir güzel sözlerinde ne buyurmaktadır; “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” Bundan dolayı anne babalar olarak bizlerin en büyük vazifelerimiz arasında çocuklarımıza Kur’an okumasını öğretmek gelmektedir.

Anne babalar mutlaka Kur’an okumasını öğrenmeleri lazım gelmektedir. Çünkü çocuklarına öğretmeleri kendilerinin üzerine farzdır. Eğer bilmiyorlarsa çocuklarını mutlaka camilere ve Kur’an kurslarına göndererek Kur’an öğrenmeleri için çaba sarf etmelidirler.

Görebildiğim kadarıyla günümüzde anne babalar çocuklarını sadece dünyaya göre hazırlamaktalar. Çocukları okusunlar bir yere gelsinler mal mülk sahibi olsunlar diye bütün enerjilerini harcamaktalar.

Doğrudur çocuklarımız okuyup bir yere geliyorlar da sonuç ne oluyor ben cevap vereyim anne babalar çocuklar iş güç sahibi olup evlendiklerinden sonra yaptıkları ilk iş anne babaları huzur evlerine atmak oluyor. Günümüzde huzur evlerinde yatan insanların hemen hemen hepsinin okumuş malları mülkleri olan çocukları tarafından buralara atıldıkları ortaya çıkmış durumdadır.

Sebep anne babalar çocuklarını sadece bu hayata göre yetiştirmekteler. Sorun tamamen bu sebepten dolayı ortaya çıkmakta.

Huzurevlerinde kalan bir annemizin bir mektubu elime geçti de ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Kadıncağız bakınız nereden sıkıntı çekmekte. “Bundan sonra bu iki metrekare alanda ölünceye kadar sevgisiz torunlarımı görmeden yaşayıp gideceğim. Bir daha yumurta kıramayacağım omlet yapamayacağım...”

Tüm bunların asıl sebebi anne babalar olarak bizler çocuklarımızı dünyaya hazırlamamız gelmekte. Çocuklar ahireti akıllarına bile getirmemektedir. Bir çocuğun hayatında ahiret olmadığından dolayı her türlü yanlış işi yapmakta bir beis görmemekteler.

Kur’an’a iman hem lafzı hem de manan olmakta. Şu unutulmamalıdır ki Kur’an bir insanın hayatında yoksa o insandan her türlü yanlış ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kur’an bir hayat nizamıdır. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğu için gönderilmiştir. Kur’anda insan dünya ve ahiret mutluluğu için gerekli her emri bulabilir. Kur’anda anne baba hakkı var, Kur’an’da bilim var, Kur’an’da emri bil maruf nehyi anil münker var vb. gibi... insanın mutluluğu için her türlü emir ve yasak vardır.

Tüm bunlardan dolayı anne babalar olarak çocuklarımıza Kur’an’ı öğretmemiz lazım gelmekte.

Kur’an ve Peygamberimiz hayatımızın bir rengi olması mutlak gereklidir...