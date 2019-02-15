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"Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak inşallah, buna ihtiyaç var. Çünkü biz sürekli büyüyoruz"

15 Şubat 2019 Cuma 18:32
"Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak"

ERZİNCAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an tedrisatının yapılacağı yerlerin daha da artacağını belirterek, "Buna ihtiyaç var. Çünkü biz sürekli büyüyoruz." dedi.

Erbaş, Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Pir-i Sami Kur'anKursu'nun açılış programında yaptığı konuşmada, Kur'an kursları, okullar ve kitaplar sayesinde insanlığın aydınlatılacağını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in nur, şifa ve rahmet olduğunu dile getiren Ali Erbaş, "Nasıl ki ilaçlar bedene şifa ise Kur'an da ruhların, gönüllerin şifasıdır. O yüzden devletimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın gençlerin daha nitelikli yetişmesi için yapmış olduğu hizmetlere destek olalım." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim, öğretim ve Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak inşallah, buna ihtiyaç var. Çünkü biz sürekli büyüyoruz. Geçen yıl 80 milyonduk, bu yıl 82 milyon olduk. Nüfusumuz arttıkça Kur'an kursları, okullar ve eğitim yuvalarımız daha da artacak. İlimsiz, irfansız, bilgisiz, hikmetsiz bir nesil değil, kendisini her zaman geliştiren, 'Sırat-ı müstakim' çizgisinde tutan bir bir nesil yetişecek inşallah."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konuşmalar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Kur'an kursunun açılışını yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:32
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. Erzincan

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