Kapitalist düzenin sanki olmazsa olmazmış gibi gösterdiği, halbuki İslam’a göre olmaması gerektiği bazı şeylerden bahsedelim.

Büyüklerimizin dilindeki “Bir daha mı dünyaya geleceğiz sanki!” sözü ile yapılan hataların ucu bucağı yok.

Evlenecek kişi sanki cüzdanının hepsini boşaltmak zorundaymış gibi, İslam’dan illaki taviz vermeliymiş gibi bir algı var. Halbuki düğünümüzde İslam’ı yaşamayacaksak, normal hayatta yaşıyor olmamız neyi değiştirebilir?

Normalde çarşaf giyip, düğünde çıkarıyorsak tesettüre verdiğimiz değeri küçük bir şeyde hemen alaşağı ediyorsak ne önemi kaldı o düğünün?

Normalde erkeklerin yüzüne çıkmıyorken, düğünümüzde birçok erkekle aynı ortamda bulunuyorsak haremlik selamlığımızın değeri nerede kaldı?

Onlarca borç ile bir yuva kurduğumuzda huzuru, mutluluğu ince bir iple sallandırdığımızın farkında mısınız?

Elbette maddi durumumuz hangi düzeydeyse o düzeyde bir düğün yapabiliriz. Lakin kapitalist düzenin kurbanı olup birçok taviz ve israfla yapılan düğün, açlıktan karnına taş bağlayan Peygamber’in ümmetine yakışır mı?

Nasıl ki Namazı kılarken, Orucu tutarken bir ibadet maksadı ile yapıyorsak, dünyalığa önem vermiyorsak aynen öyle evlilik bizim için ibadet hükmündedir. İbadet için yapılacak bir işe, haramların karışması ne derece mantıklı olabilir? Velhasılkelam;

Boş verin haramların cirit attığı düğün hayallerini. Kapitalist düzenin bizlere sunduğu tüm israfları ellerinizin tersiyle itin.

Boş verin kabarık, tesettüre uygun olmayan gelinlikleri. Boş verin boya kutusuna batırılmış gibi duran tüm makyajları.

Sade mütevazı bir gelinlikle, Kur’an sesleriyle süslenen bir düğün olsun hayallerinizdeki.

Tesettürünüzden taviz vermeyeceğiniz, düğün davetlilerini günaha sokmayacağınız, maddi yönden sıkıntı çekmeyeceğiniz bir düğün olsun hayalinizdeki düğün.

Tüm dünyalığı ellerinizin tersiyle itin ki, cenneti istemeye yüzümüz olsun. Hazreti Fâtıma ile Hazreti Âli’nin evliliğini istemeye yüzümüz olsun. “Senin için tüm dünyalıktan vazgeçtim Allah’ım!” demeye hakkımız olsun.