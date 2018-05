"Kur'an okuyan çocukları keseceklerdi"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı ve sonrasında devam ettirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nın ardından terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Mare İlçesi, 45 bin Suriyeli sivile teslim edildi. Proje terör örgütü DEAŞ’ın aylarca ele geçirmek için abluka altında tuttuğu Mare halkı, 700’e yakın kayıp vermesine rağmen teröristlere teslim olmadı. Sınır hattıyla YPG’li teröristler arasındaki bölgede hayatını devam ettiren Hüseyin Abdulkadir ve Mare halkı hem DEAŞ hem YPG terör örgütünün kendilerine yaptığı eziyetleri şu sözlerle anlattı:

ABD uçakları gençlerimizi vurdu



Muhammet Nasır (35): DEAŞ buraya ilk geldiğinde Mare halkı olarak karşılarında durduk. Savaştık. Birçok gencimiz burada şehit oldu ama Mare’yi onlara teslim etmedik. Kardeşim şehit oldu. Kendilerine karşı savaşanları yakaladıkları zaman korku salmak için açık alanlarda onları keserlerdi. Gençlerimiz DEAŞ’lı teröristleri sıkıştırmıştı. Ancak ABD uçakları gençlerimizi bombaladı. Daha sonra Türk askeri buraya geldi. Her şey daha güzel oldu. Türk askerinin geçtiği her yerde şimdi huzur güven ve hayat var.



KUR'AN OKUYAN ÇOCUKLARI KESECEKLERDİ



Hüseyin Abdulkadir: Bizler bu köylerde huzurla yaşıyorduk. DEAŞ ilk bu köye yaklaştığında bizim içimizden de onlara katılanlar oldu. Bunlar İslam adı altında çok günahlar işlediler. Bu köye geldiklerinde kuran okuyan çocukları bir noktada topladı. Yanındaki DEAŞ’lı teröristlere emir vererek tüm çocukların kesilmesini istedi. Aralarında bazıları ‘bu çocuklar Müslüman, Kuran okuyorlar, nasıl öldürürüz’ diyerek karşı çıkınca öldürüldü. Biz Türklerle ömür boyu kardeş kalmak ve birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm gücü kendilerinde gören DEAŞ’lılar Türklerin ismini duyunca apar topar uzaklaştılar. Onlar Türklerin ayakkabıları bile etmezler. Allah bizi yaşatmak için yarattı, katledilmek için değil.



TÜRKiYE'DEN 120 YATAKLI HASTANE



Bölgedeki halkın güvenliğinin sağlanmasının ardından Mare’ye yatırımlar ise tüm hızıyla devam ediyor. Fırat Kalkanı öncesi ile proje terör örgütlerinin baskısıyla toprağını terk eden Mare halkı ise güvenliğin sağlanmasının ardından tekrar topraklarına geri dönmeye başladı. 25 bine kadar inen nüfus halkın tekrar geri dönmesiyle birlikte 60 bine ulaştı. Suriyeli vatandaşlara her konuda desteğini esirgemeyen Türkiye Mare’ye de 120 yataklı tam teşekküllü bir hastane yaptı. 4 ameliyat hanesinin bulunduğu hastane son teknoloji sağlık cihazlarıyla donatıldı. Hastanede poliklinik ve laboratuvar donanımları da mevcut.