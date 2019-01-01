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Kur'an okumayı biliyor musunuz sorusuna bakın ne cevap verdi

Sokak röportajında bir muhabirin 'Kuran okumayı biliyor musunuz?' sorusuna yaşlı kadının 'Laik bir ülkede yaşıyoruz' cevabı sosyal medyada gündem oldu.

01 Ocak 2019 Salı 15:25

Sokak röportajları yapan bir sosyal medya kanalında, muhabirin 'Kur'an okumayı biliyor musunuz?' sorusuna yaşlı kadının verdiği cevap herkesi şoke etti. Yaşlı kadının 'Laik bir ülkede yaşıyoruz, okumayı bilmiyorum' cevabı vermesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o tepkiler:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:25
  1. röportaj
  2. sokak röportaj
  3. laikçi teyze

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 9 dk önce
    ZAVALLI NE BURALINEDE ORALI DİYE BUYURMUŞ BÜYÜKLERİMİZ DÜNYA VE AHİRET İÇİN BU KADIN NIN SÖZÜ TAM BU SÖZE UYGUN...
  • Türkoğlu Türkoğlu 12 dk önce
    Laiklik inşaallah seni kurtarmaya yeter Allah indinde...
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc12 dk önce
    Kadin Dogru söylüyor, laik sistem din sizliktir. Bu sistemde yashdikca boyun egeceksin.1908 den sonra o günkü fetöbenzeri yapilanmanin kazanimi sonucu bu rejimin temelleri atilmish ve shartlar geregi halk kullanilmish kismen egitimsiz cephelerde öldürülmelirine sbeb verilmish neticesinde ilk önce Islam diye yola cikilip bir yil sonra hakiki süratlari ortaya cikmisholup Din`sizlik üzere bir yapilanma olushmushtur. Shimdi sokaktaki zavallilari kovaliyacaginiza meclise girip orda bunu sorgulayin.Neden haala resimler duvarlarda, tunc Metallerle heykeller okul önlerinde.Yani Fravun devrimindeyiz? Yoksa Kuzey Koredemi yiz?
  • Suç sizinSuç sizin13 dk önce
    Bu pislikleri insan yerine koyup mikrofon uzatıyor onların sesini ideolojisini yayıyorsunuz
  • şenay doğan şenay doğan 14 dk önce
    hasbinallahi ve nimel vekil allaha emanet olun
  • mehmet yılmazmehmet yılmaz15 dk önce
    Bu devleti modernleştireceyiz diyenler eserlerine bakıp övünebilirler.bu millete ne verdilerki şimdi ne bekliyorlar. islamı bilenler onlara göre üretim hatası doğru vatandaş modeli bu .Eserileriyle övünebilirler.vatandaşa boş yere kimse kızmasın.
  • TopcuNuriTopcuNuri16 dk önce
    Das Kapital`i cok okudum. O bana yeter !
  • Milletin iradesi Milletin iradesi 17 dk önce
    Hafızası silinmiş ,Ne konuştuğunu bilmeyen , zavallı ,Laik yobaz.
  • Modern ve Aydin HasanModern ve Aydin Hasan18 dk önce
    Bana kendi dilinden bir sarki söyle, Kimin adina olursa olsun, Ben hoca değilim muska yazmadım. Ben hacı değilim Arap gezmedim.

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