Kur'an okumayı biliyor musunuz sorusuna bakın ne cevap verdi
Sokak röportajında bir muhabirin 'Kuran okumayı biliyor musunuz?' sorusuna yaşlı kadının 'Laik bir ülkede yaşıyoruz' cevabı sosyal medyada gündem oldu.01 Ocak 2019 Salı 15:25
Sokak röportajları yapan bir sosyal medya kanalında, muhabirin 'Kur'an okumayı biliyor musunuz?' sorusuna yaşlı kadının verdiği cevap herkesi şoke etti. Yaşlı kadının 'Laik bir ülkede yaşıyoruz, okumayı bilmiyorum' cevabı vermesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte o tepkiler:
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