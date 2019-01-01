Kur'an okumayı biliyor musunuz sorusuna bakın ne cevap verdi

Sokak röportajları yapan bir sosyal medya kanalında, muhabirin 'Kur'an okumayı biliyor musunuz?' sorusuna yaşlı kadının verdiği cevap herkesi şoke etti. Yaşlı kadının 'Laik bir ülkede yaşıyoruz, okumayı bilmiyorum' cevabı vermesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o tepkiler: