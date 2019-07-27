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Kur’an kursuna giden çocuklara gaspçı dehşeti

Çorlu’da önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda evlerinden çıkarak yaz dönemi kursuna giden üçü kardeş toplam 5 çocuk gaspçı dehşeti yaşadı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:24
Kur’an kursuna giden çocuklara gaspçı dehşeti

Çorlu’da önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda evlerinden çıkarak yaz dönemi kursuna giden üçü kardeş toplam 5 çocuk gaspçı dehşeti yaşadı. Çocukların önünü kesen bir kişi, çocuklardan birinin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Nusratiye Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahalledeki evlerinden çıkarak yaz dönemi için düzenlenen Kur’an Kursu’n giden kardeşler Okan Özkaya, Onur Özkaya, Sümeyye Özkaya ile kuzenleri Enes Özkaya ile arkadaşları Efe Oğuz’un önünü kesen bir kişi Okan Özkaya’nın cep telefonunu zorla alarak kayıplara karıştı. Gasp edilen çocuğun babası Osman Özkaya, “Çocuklarımızın can güvenliği yok. Bizim çocuklarımız da bir Ecrin, bir Leyla olmasın” diyerek yetkililerden yardım istedi.


Çocuklarının gaspçı ile yüz yüze geldiği sokakta yaşananları anlatan ve duruma tepki gösteren baba Osman Özkaya, “Gündüz saati sabah saatlerinde yani buranın tamamen aydınlık olduğu, herkesin bir birini tanıdığı bir mahallede böyle bir olay başımıza geldi. Sabah saat 09:26’da çocukların önüne çıkıyor 10 dakika sonra bayanların çocukları rahat bırak diye uyarması ile telefonunu alıp kaçıyor. Bir tanesinin telefonunu alabiliyor, diğerlerinkini bırakıyor. Biz çocuklarımızın can güvenliğinden endişeliyiz mahalle halkı olarak. Biz çocuğumuzu sokağa çıkartamıyoruz. Emniyet güçlerimizi seviyoruz, olayın derhal aydınlanmasını kendilerinden talep ediyoruz. Çünkü can güvenliği söz konusu. Bizim çocuklarımız da bir Leyla bir Ecrin, en son Kırklareli’nde oldu 13 yaşında kız çocuğumuz. Bizim çocuklarımız da aynısı olmasın. Bir başka Müslümanın evladı aynı duyguyu yaşamasın. Sonra onların arkasından da biz de eyvah keşke bizim başımıza geldiğinde de karakola, yerel yönetimlere bunu haber etseydik de bunun önlemini aldırsaydık dememek için üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.


Baba Özkaya ayrıca, “Yıl 2019 sabah saat 10:00, herkesin sokakta olduğu, gece karanlık olmadığı, güneşin bütün sokakları aydınlattığı bir saatte çocuklarımız gaspa uğruyor, yağmalanıyor, can güvenlikleri yok, biz ne yapalım” şeklinde konuştu.


Yaşananları anlatan Onur Özkaya ise, “O çocukla karşılaştık. Bize kontörünüz var mı diye sordu, yok deyince ver telefonu ödemeli arayacağım dedi. Abim de elini telefonunun üzerine koydu. O da zorla elini kaldırarak aldı. Bizi, telefonu vereceğim diyerek kuytu sokağa götürdü. Abim önden davrandı, ben arkadan davrandım telefonu almak istedik, bana yumruğunu kaldırdı, vuracaktı. Bir abla cama çıktı. O cama çıkmasaydı bana vuracaktı” diye konuştu.


Yaşanan olay sonrası cep telefonundan olan Okan Özkaya da o gün yaşananlar şu sözlerle anlattı: “Biz yürüyerek gidiyorduk. O da yukarıdan aşağı doğru iniyordu. Biz tanımıyoruz, daha önce hiç görmedik. Birden karşımıza çıktı, bizi durdurdu, kontör sordu. Yok deyince alacağını düşünerek elimi cebimin üzerine koydum. Birden çekti aldı. Numaralar yazmaya ve yürümeye başladı. Yürümeye başlayınca telefonu götürmesin diye biz de peşinden gittik. İleride kuytu bir sokağa girdi. O sokağa girince durdu yine bir numara yazdı. Babam beni buradan arayacak geldiğinde ben size vereceğim dedi. Biz telefonu geri isteyince durun bekleyin dedi. Bizim sesimize bir abla cama çıkmış, başını kaldırıp ablayı görünce birden koşmaya ve kaçmaya başladı. Şok olduk, biz de peşinden gittik ama bulamadık. Telefonum alıp kaçtı.”


Yaşananların sokağı gösteren bir güvenlik kamerasına an be an yansıdığı olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:24
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