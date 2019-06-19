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Kur’an Kursu yaz dönemi eğitimleri başladı

Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege Kur’an Kursu’nda yaz dönemi eğitimleri başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:38
Kur’an Kursu yaz dönemi eğitimleri başladı

Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege Kur’an Kursu’nda yaz dönemi eğitimleri başladı.


Yaz döneminde 4-8 yaş grubu öğrencilere hizmet veren Şehit Serdar Ege Kur’an Kursu, öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle eğitimlerine devam ediyor.Yaklaşık 100 öğrenciye hizmet veren kursta değerler eğitimi, okul öncesi eğitimi, Kur’an harflerini tanıma, dini eğitim, Sosyal-kültürel geziler, aile katılımlı dersler, sanat etkinlikleri, drama ve birçok aktivite yapılıyor. Yaz dönemi kursu ise 9 Ağustos’a kadar devam ediyor. Kış dönemi kayıtlarının da başladığı ŞehitSerdar Ege Kuran Kursu yeni öğrencilerini bekliyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:38
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