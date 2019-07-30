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Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Sivas İmranlı ilçe Emniyet Amirliği tarafından ilçe müftülüğü yaz kuran kursunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:39
Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Sivas İmranlı ilçe Emniyet Amirliği tarafından ilçe müftülüğü yaz kuran kursunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Kurban Bayramı öncesi trafikte duyarlılık ve trafik kazaların önüne geçmek isteyen İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İmranlı Müftülüğü yaz kuran kursunda eğitim gören öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla program düzenlendi. Programa yaklaşık 60 öğrenci katıldı. Öğrencilere görevli polis tarafından, sürücülerin yayaların ve yolcuların uyması gereken kurallar anlatıldı. Program sonrası kuran kursu öğrencilerine trafik dedektif kartı dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:39
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