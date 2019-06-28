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Kur’an kursu öğrencilerine köfte ekmek ikramı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Hacı Turaç Camii ile Yıldız ve Kemal Kadayıfçı Kur’an Kursu’ndaki yaklaşık 300 öğrenciye köfte ekmek ikramında bulunuldu.

28 Haziran 2019 Cuma 15:39
Kur’an kursu öğrencilerine köfte ekmek ikramı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Hacı Turaç Camii ile Yıldız ve Kemal Kadayıfçı Kur’an Kursu’ndaki yaklaşık 300 öğrenciye köfte ekmek ikramında bulunuldu.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yaz tatilinde düzenlenen Yaz Kur’an Kursları başladı. Bu yıl "Camiler çocukla dolsun ahlakı Kur’an olsun" temasıyla gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kurslarından yararlanmak isteyen çocuklar, ilçe genelindeki cami ve müstakil kurslara akın etti. Hacı Turaç Camisi ile Yıldız ve Kemal Kadayıfçı Kur’an Kursu’na katılan öğrencilere cami sevgisi kazandırmak amacıyla köfte ekmek ikramı yapıldı.


Hacı Turaç Camii imam hatibi Eyyüp Bozkurt, Yıldız ve Kemal Kadayıfçı Kur’an Kursu idarecisi Kübra Demir ve Hacı Turaç Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Yüksek’in girişimleri ve hayırsever vatandaşların desteğiyle çocuklara ders sonunda köfte ekmek ikram edildi. Yaklaşık 300 öğrenci, kendilerine ikram edilen köfte ekmeği, afiyetle yedi.


Yıldız ve Kemal Kadayıfçı Kur’an Kursu yöneticisi Kübra Demir, “Hacı Turaç Camisi imam hatibi Eyyüp Bozkurt ve Hacı Turaç Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Yüksek’in girişimleri ile öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik yapıyoruz. Camimizin avlusunda çocuklarımız için mangalda köfte yapıyoruz. Yaz Kur’an Kursu kapsamında bizlere emanet edilen yavrularımızın eğitimi ve onların dini eğitimleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Rabbim evlatlarımıza Kur’an aşkını lütfeylesin. Bu etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlara da teşekkür ediyoruz” dedi.


Hacı Turaç Camii imam hatibi Eyyüp Bozkurt ise, çocukları Yaz Kur’an kursuna heveslendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerine işaret etti. Bozkurt, “Buradaki öğrencilerimiz için böyle bir sosyal faaliyet yapmak istedik. Köfte ekmek ikram ediyoruz. Çocuklarımıza, camiyi ve dinimizi sevdirmek; bu manada da onları daha çok heveslendirmek istedik. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Yaklaşık 300 öğrenci var. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar da çok memnunlar” ifadelerini kullandı.


İkram edilen köfte ekmekleri afiyetle yiyen çocuklar da, organizede emeği geçenlerle katkı sunanlara teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:39
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