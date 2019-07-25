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Kur’an kursu öğrencilerine camide trafik eğitimi

Ankara’nın Sincan ilçesinde Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
Kur’an kursu öğrencilerine camide trafik eğitimi

Ankara’nın Sincan ilçesinde Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.


Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi’ndeki Beytullah Camii’nde Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi başladı. Bu kapsamda Sincan Trafik Büro Amirliğinde görevli Kıdemli Başpolis İbrahim Ulutürk tarafından 150 öğrenciye temel trafik kuralları ve yaya kuralları konusunda eğitim verildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:29
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