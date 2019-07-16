Kur’an Kursu öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret

12 Eylül 2010 yılında Siirt Eruh kırsalında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Fevzi Tekeş’in mezarına Bereketli Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

Sarıgöl’ün Bereketli Mahallesi Yaz Kur’an Kursu öğrencileri Ahmetağa Mahallesindeki Şehit J. Kom. Er. Fevzi Tekeş’in mezarı başında imam Ali Aslan denetiminde Kur’an tilaveti okuyup dua etti. Ellerinde bayraklarla şehit mezarını ziyaret eden öğrenciler Şehit Babası Bayram Tekeş ve Şehit Annesi Rukiye Tekeş’e çiçek takdim ederek ellerinden öptü. Öğrencilerin çiçek buketinin üzerine yazdıkları ’Siz bizim de anne ve babamızsınız’ yazısı şehidin anne ve babasını duygulandırdı. Şehidin anne ve babası da çocuklara şeker ikram etti.