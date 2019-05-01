Kuran kursu öğrenci ve öğreticilerinin Bursa gezisi

Kütahya’nı Altıntaş ilçesinde müftülük tarafından açılan Kur’an kursu yetişkin öğrecileri için Bursa gezisi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Muammer Borlu, yaptığı açıklamada, ’’2018-2019 Eğitim-öğretim döneminde; İlçemiz Merkez Kur’an Kursunda,Konak Camii Kur’an Kursunda,Kemerli Camii Kur’an Kursunda, Toki Kur’an Kursunda ve MevlanaCamii Kur’an Kursunda öğrenim gören yetişkin öğrenciler, öğreticileri ile birlikte, Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak amacıyla Bursa İline gezi düzenlenmiştir.

Bursa’nın dini, tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden öğrenciler gezilerin dini, kültürel, eğitsel ve sosyal bakımdan çok yararlı olduğunu söyleyerek bu tür gezilerin her zaman düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişler ve öğreticilerine teşekkür etmişlerdir’’ ifadelerini kullandı.