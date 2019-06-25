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Kur’an Kursu inşaatı hızla yükseliyor

Sungurlu İlçe stadyumunun yanına yapılan yatılı hafızlık kur’an kursu inşaatı hızla yükseliyor.

25 Haziran 2019 Salı 17:40
Kur’an Kursu inşaatı hızla yükseliyor

Sungurlu İlçe stadyumunun yanına yapılan yatılı hafızlık kur’an kursu inşaatı hızla yükseliyor.


İlçede uzun yıllar ihtiyacını hissedilen yatılı hafızlık kuran kursunun yapımına28 Şubat tarihinde başladığını hatırlatan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, "3 dönümlük arsa üzerine 800 metrekarelik yapı alanı ile beraber 100 kişilik hafızlık kuran kursumuzu vatandaşlarımızın da yardımlarıyla inşallah kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.


İnşaat tamamlandığında ilçenin büyük bir ihtiyacının gidermiş olacağız söyleyen Köksal, "Çevre ilçelerimizde yatılı hafızlık kuran kursu bulunmasına rağmen Çorum’un en büyük ilçesi olan Sungurlu’da yatılı hafızlık kuran kursumuzun bulunmaması büyük bir eksiklikti. İnşallah bu eksikliği tamamlamak bizlere nasip olacak. Vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz." diye konuştu.


Din görevlisi arkadaşlarımız da maddi ve manevi olarak desteklerini beklediklerini ifade eden Müftü Köksal, "En kısa sürede ilçemize yakışır bir şekilde bir tesisi yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kursumuzla beraber bir tatbikat cami yapacağız. Bir kompleks olarak 4-6 yaş grubu kuran kursumuz olacak. Gerektiğin de müftülük hizmetleri ile ilgili olarak alanlarda tahsis edeceğiz. Din hizmetini en güzel şekilde verilmesi gerektiren eksiklikleri bu vesile ile ilçemiz için gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:40
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