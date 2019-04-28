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Kur’an kurslarının minik öğrencileri şenlikte buluştu

Adapazarı İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren 4-6 yaş kurslarında eğitim gören öğrenciler, ’Kur’an Kursu Öğrenci Şenliği’ programında bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

28 Nisan 2019 Pazar 14:00
Kur’an kurslarının minik öğrencileri şenlikte buluştu

Adapazarı İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren 4-6 yaş kurslarında eğitim gören öğrenciler, ’Kur’an Kursu Öğrenci Şenliği’ programında bir araya gelerek doyasıya eğlendi.


Adapazarı Kentpark’ta gerçekleştirilen şenliğe Adapazarı İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarının 4-6 yaş bölümlerinde eğitim gören yaklaşık bin öğrenci katıldı. Minik öğrencileri motive etmek, yılın yorgunluğunu atmak, tanışma, kaynaşma ve onları eğlendirmek maksadıyla düzenlenen program, Kur’an tilavetiyle başladı. Programa öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gün boyu devam eden şenlikte onlarca Kur’an kursları hazırladığı çalışmaları kurulan atölye çadırların da gelen davetlilere büyük bir beğeniyle sundular.


Adapazarı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Kömü, "Biz bu şenliği 4-6 yaş Kur’an kurslarımızdaki çocuklarımızın yıl boyunca sergiledikleri becerileri topluca bir şölen çerçevesinde göstermelerini istedik. Onlarda yıl boyunca öğretmenlerinden gördükleri becerileri kurmuş olduğumuz çadırların altında bizlere sergiliyorlar. Bu çadırların altında ayrı ayrı oyunlar ve gösteriler yapılmakta ve bu gösteriler gelecek yıllara da yatırım gibi yani bir nevi geçmişteki becerimizi gösterme ve aynı zamanda gelecekteki öğrencilerimize bizim ortamımız budur diyerek reklamımızı yapmaktır" dedi.


Etkinliğe katılan ve etkinliğin çocuklara büyük bir moral olduğunu söyleyen aile bireylerinden Yasin Avcı, "Etkinlik gerçekten çok güzel ve organizasyon bizlere ve çocuklara moral verdi. Bir daha ki yıllarda da devam etmesini istiyoruz ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Etkinlikte mutluluğunu dile getiren Elif Sude Kasap ise "Etkinlikte çok eğlendim. Oyunlar oynadıktan sonra yüzümü boyattım, saksılara çiçek ektik ve onları bize hediye ettiler. Bir daha ki sene de böyle bir etkinlik olmasını istiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:00
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