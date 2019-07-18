Kur'an kurslarında trafik eğitimi

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla başlattığı yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara trafik polisleri tarafından trafik eğitimi verildi.

2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle 17 Haziran'da başlayan kurslara katılan çocuklara İl Müftülüğü görevlilerince eğitim veriliyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yaz Kur'an kurslarındaki çocukları ziyaret ederek trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Polis ekipleri "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme, ehliyet kemeri ve motosiklette kask kullanımı hakkında bilgi verdi.

Eğitimde çocuklara Trafik Dedektifi kartı dağıtıldı.

- "Eğitimler çocukları hayata hazırlıyor"

Mevlana Camisi Müezzini Faik Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim sonucunda çocukların trafik bilinci kazandığını belirterek, "Genellikle ailelerden çocuklarının ön koltuğa binmek istediği şikayetini alıyoruz. Polis amcaları, ön koltuğa oturmanın tehlikelerini uygulamalı olarak anlattılar. Çocuklar artık bunda ısrar etmeyecekler. Yeni neslin öz güveni oldukça yüksek. Trafik Dedektifi olan çocuklarımız trafikte gördüğü hataları polis amcalarına bildirecekler." diye konuştu.

Çocukları Kur'an kursuna devam eden Filiz Çobanlı da "Kur'an kursları çocuklarımızı her anlamda yetiştiriyor." dedi.

Trafik eğitimi alan çocukların daha bilinçli olacağını anlatan Çobanlı, "Trafik hayatımızda çok önemli. Çocuklarımız arabayla bir yere giderken ön koltuğa oturmak istiyor. Bunun çok yanlış olduğunu söylüyoruz ama bunu polisler anlatınca daha da iyi anladılar." ifadelerini kullandı.

Çocuğu Kur'an kursuna devam eden Zafer Al, küçük yaşlarda verilen eğitimlerin çocukları hayata hazırladığını belirtti.

Kur'an kursu öğrencisi Nimet Eylül Al ise trafik kurallarına dikkat ettiğini, öncelikle bu konularda ailesini uyardığını kaydetti.











