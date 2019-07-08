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Kuran kurslarında trafik eğitimi

Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğa kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
Kuran kurslarında trafik eğitimi

Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğa kuran kursları ve yaz okullarında trafik eğitimi verildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak amacıyla ülke genelinde Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 03-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik trafik eğitimleri veriliyor.


Sözkonusu eğitimler kapsamında 2019 yılı yaz tatili döneminde, 13 Haziran -16 Eylül 2019 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde çocuklara yönelik il müftülüklerine bağlı yaz kuran kurslarında ve yaz okullarında trafik eğtimleri İl emniyet müdürlükleri koordinesinde verilmeye devam ediliyor. Bu eğitimler kapsamında 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar yaklaşık 8 bin çocuğumuza kuran kursları ve yaz okullarındatrafik eğitimi verildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
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