Kur’an kurslarına giden öğrencilere trafik eğitimi Mersin’in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince yaz Kur’an kurslarında ve camilerde eğitim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince yaz Kur’an kurslarında ve camilerde eğitim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 3-17 yaş grubunda bulunan çocuklar üzerinde trafik güvenliği bilincinin arttırılması amacıyla eğitim-öğretim döneminde Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, okullarda verilen trafik eğitimlerinin yaz döneminde de Kur’an kurslarında ve camilerde müftülük koordinesinde eğitim verdi.

955 öğrenciye eğitim veren polis ekipleri, öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaretleri, güvenli bisiklet kullanımı, okul servis araçlarına inme ve binme sırasında uyulması gereken kurallar, yaya geçitlerinin kullanımı, emniyet kemerinin kullanımı ve trafik kazalarının nedenleri hakkında gerekli bilgiler sundu.

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