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Kuran Kursları turnuvasının şampiyonu belli oldu

Yaz Kuran Kurslarına katılım sağlayan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
Kuran Kursları turnuvasının şampiyonu belli oldu

Yaz Kuran Kurslarına katılım sağlayan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.


Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca Yaz Kuran Kurslarına katılım sağlayan öğrenciler arasında çeşitli sportif aktiviteler organize ediliyor.


Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çıldır İlçe Müftülüğü 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Bayramı münasebetiyle 08-17 Temmuz tarihleri arasında Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulu halı sahasında 1 merkez, 1 mahalle ve 4 köy takımının katılımıyla düzenlenen Yıldızlar futbol turnuvası başarı ile sonuçlandı.


Futbol turnuvası sonucunda dereceye giren takımları makamında kabul eden Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu takım idarecileri ve sporcularla sohbet etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Kaymakam İmamoğlu ve İlçe Spor Müdürü Adnan Korkut takdim etti.


Kaymakam İmamoğlu yapmış olduğu açıklamasında “çocuk ve gençlerimizin 15 Temmuz ruhuna yakışır centilmenlikte geçen turnuvanın hep böyle devam etmesi ve gelecek nesillere 15 Temmuz ruhunun aşılanmasının amaçladık. Turnuvaya katılım sağlayan takımlarımızı kutluyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:37
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