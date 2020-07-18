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Korona Virüs

Kur’an-ı Kerim’in içine para ve bu notu bıraktılar!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'da öğrenci yurdunda karantinada kalan bir kişinin, odada kalan öğrencilere Kur'an-ı Kerim içerisinde bir notla birlikte 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:48:00 -
Kur’an-ı Kerim’in içine para ve bu notu bıraktılar!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamlamıştı.

Kütahya’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu’nda kalan vatandaşlardan birinin, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kur’an-ı Kerim’in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.

‘Hakkınızı helal edin’

Temizlik görevlisi Gülcan Kaymak tarafından bulunan paranın yanına bırakılan kağıtta ise şu not yazıyordu:

“Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin.”

DHA’nın haberine göre; paranın odada kalan dört öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.

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Yorumlar

Abdullah Kuloğlu

Elinizi ayağınızı öpeyim sizin. Rabbim de sizlere ikram etsin inşallah. Böyle insanlarımız olduğu sürece Allah'ım, bu ülkeye yardım edecek inşallah.
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