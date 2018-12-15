“Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin amacı, onu anlamak ve yaşamaktır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da Sultanbeyli Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursu ile Fatih Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, Kur’an-ı Kerim’in ve hafızlığın önemini anlatan Başkan Erbaş, Sultanbeyli Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda yaptığı konuşmasında, hafızlık eğitiminin dünyadaki en hayırlı işlerden biri olduğunu söyledi.

Başkan Erbaş, öğrencilerden hafızlıklarını tamamladıktan sonra büyük hedefler koyarak kendilerini geliştirmelerini isteyerek “Sizler buradan mezun olacaksınız. Okuyabildiğiniz en son noktaya kadar ilminizi geliştirecek, belki burada, belki başka yerlerde hoca olacaksınız. Hedefiniz, idealiniz büyük olacak. Hedefinizi ne kadar büyük tutarsanız o hedefe giden yollar sizin için kolaylaşır” dedi.

Allah rızası için ilim tahsil etmenin önemine işaret eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Kiminiz Ulum-i İslamiyeyi öğretecek. Kiminiz öğretmen, kiminiz imam, kiminiz müftü, kiminiz ilahiyat fakültelerinde ya da başka fakültelerde akademisyen olacaksınız, ilmin hepsi mukaddes hepsi önemli. Yeter ki ilmi Allah rızası için tahsil edelim. Gönlüm ister ki bütün hafızlar, din hizmetinde devam etsin. Mihraplarda, minberlerde olsun. Ama içinizden hafız bir doktor, mühendis, avukat da çıkabilir. Yeter ki niyetimiz Allah rızası olsun, samimi olalım.”

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin amacının onu anlamak ve yaşamak olduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş, dünyada bilginin, hikmetin, ilmin, irfanın hakim olduğu dönemlerde insanlığın en huzurlu zamanlarını yaşadığını belirterek, “Allah rızası için kullanıldığı sürece ilmin, irfanın, bilginin hikmetin olduğu yerde kötülük olmaz, zulüm olmaz. Bizim amacımız da ilmi Allah yolunda, insanlığın hizmetinde kullanmaktır” ifadelerini kullandı.

Fatih Erkek Yatılı Kur’an Kursu

Başkan Erbaş daha sonra geçtiği Fatih Erkek Yatılı Kur’an Kursu’nda yaptığı konuşmada ise, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin ve hayata yansıtmanın Müslümanların en önemli görevlerinden olduğunu söyledi.

Kur’an-ı Kerim’in, Müslümanların ibadetlerini, güzel ahlakı öğrendiği hayat kitabı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Ne mutlu sizlere ki hayat kitabını öğreniyorsunuz. Zihninize, gönlünüze, kalbinize yerleştiriyorsunuz” dedi.

Başkan Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, hafızlık eğitimi gören öğrenciler için pilot uygulama olarak 9 Kur’an kursunda “Kur’an-ı Kerim’i Anlama Programı”nı başlattığını belirtti.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de eşlik etti.