Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kuran Kurslarında eğitim ve öğretim gören kız ve erkek öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim-i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kuran Kurslarında eğitim ve öğretim gören kız ve erkek öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim-i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.

Yarışma sonunda erkelerde Kastamonu’da Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kuran Kursu öğrencisi Burak Samet Timzan, kızlarda İnebolu ilçesi Merkez Kız Kuran Kursu öğrencisi Melike Coduroğlu birinci oldular.

İl Müftüsü Ahmet Süzen, yaptığı konuşmada öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen başta anne ve babalarına eğitim veren hocalarına teşekkür etti. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından çeşitli hediyeler verildi. Birinci olan öğrenciler, 3 Mayıs 2019 Cuma günü Zonguldak’ta yapılacak olan bölge yarışmasında Kastamonu’yu temsil edecekler.

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