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’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması’ Tekirdağ’da düzenlendi

2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası faaliyetleri kapsamında “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışması” Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 09:10
’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması’ Tekirdağ’da düzenlendi

2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası faaliyetleri kapsamında “Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışması” Tekirdağ’da gerçekleştirildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Musa Coşkun’un komisyon başkanlığını yürüttüğü Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü Orta Cami’de yapılan ’Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması’nda İl Müftüsü İsmail İpek, Muratlı İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu, NKÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Yüksel ve NKÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Çadır komisyon üyesi olarak görev yaptı.


Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması’na Balıkesir’den Selman Temur, Bilecik’ten Halit Buğra Sağlam, Bursa’dan Adem Çiftli, Çanakkale’den Mahfuz Baka, Edirne’den Uğur Yaman, Kırklareli’nden Fatih Arıkapan, Kocaeli’nden Hasan Aksoy, Kütahya’dan Recep Göner, Sakarya’dan Faysal Aydın ve Tekirdağ’dan Muhammed İsmail Demirel katıldı.


Yarışma öncesinde İl Müftüsü İsmail İpek, kısa bir konuşma yaparak misafirleri selamladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen ’Yazımda Kardeşlik Var’ projesi Rehber Öğreticiler Semineri için Tekirdağ’da bulunan Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bülbül, proje hakkında Tekirdağlıları bilgilendirdi. Daha sonra Komisyon Başkanı Musa Coşkun, yarışma esasları hakkında yarışmacıları ve misafirleri bilgilendirerek tüm yarışmacılara başarılar diledi.


Tekirdağlıların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışmasında komisyon üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda Tekirdağ’ı temsilen yarışmaya katılan Ergene İlçe Müftülüğü Velimeşe Mahallesi Zümrüt Camii Sözleşmeli İmam-Hatibi Muhammed İsmail Demirel birinci olurken Çanakkale’yi temsilen katılan Biga İlçe Müftülüğü Ağaköy Köyü Camii Sözleşmeli İmam-Hatibi Mahfuz Baka ikinci ve Bursa’yı temsilen katılan Osmangazi İlçe Müftülüğü Şeker Hoca Camii İmam-Hatibi Adem Çiftli üçüncü oldu.


Dereceye girenlerin açıklanmasının ardından yarışma birincisi Muhammed İsmail Demirel’e ödülü Komisyon Başkanı Musa Coşkun tarafından, yarışma ikincisi Mahfuz Baka’ya ödülü İl Müftüsü İsmail İpek tarafından ve yarışma üçüncüsü Adem Çiftli’ye ödülü Komisyon Üyesi Yakup Yüksel tarafından takdim edildi. Bunun yanı sıra yarışmaya katılan diğer din görevlilerine de çeşitli ödüller verildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:10
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