Kur’an-ı Kerim’e öğrenen öğrenciler pasta kesti

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinin Kur-an’ı Kerim kursuna katılan ve Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler, bu başarılarını pasta keserek kutladı.

Minik öğrencilerin yaz tatilini en verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Adıyaman Belediyesi tarafından Fatih Mahallesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezleri’nde açılan Kur-an’ı Kerim kursunda eğitim gören ve Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler, bu başarılarını düzenlenen törenle kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel’in de başarılı öğrencilerin mutluluklarına ortak olduğu program, Fatih Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Çeşitli gösteriler ve ilahilerle başlayan program sonunda Başkan Yardımcısı Ayaz, çocuklarla birlikte pasta kesti. Pasta kesme töreninde kısa bir konuşma yapan Ayaz, çocuklardan Kur’an-ı Kerim’i iyi anlayıp, onu hayatlarına tatbik etmelerini istedi.