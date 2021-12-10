'Kur’an-ı Kerim’de hayvan hakları'

Şuara Suresi 154, 155, 156, 157, 158. ayetlerde kavmi Salih Peygamber’e “eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi bize bir ayet mucize getir” dediler. Salih Peygamber; “İŞTE MUCİZE: BU DİŞİ DEVEDİR. SU İÇME HAKKI BİR GÜN ONUNDUR, BELLİ BİR GÜNÜN SU İÇME HAKKI SİZİNDİR. Sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar” dedi. Onlar ise deveyi kestiler, ama pişman da oldular. Bunun üzerine onları azâb yakaladı. Doğrusu bunda bir ders vardır, fakat çoğu inanamamıştır. Bunlar Türkiye’deki ve dünyadaki hayvan hakları savunucularının aklının alamayacağı ayetler. Çünkü Cenab-ı Hak su içme hakkında önceliği insana değil hayvana veriyor.

Kur’an’daki hayvan haklarıyla çağdaş cahiliye devri hayvan hakları arasındaki uçurumu görebilmek için Avustralya’daki su yetersizliği dolayısıyla helikopterlerden açılan ateş sonucu öldürülen develere göz atmak gerekir. Bildiğiniz gibi geçen yıl Avustralya’da susuzluk baş gösterdi. Alınan tedbirlerden biri de; suyu fazla tükettikleri için develeri yok etmekti. Alınan kararla on bin deve helikopterlerden açılan ateş sonucu öldürüldü. Develeri öldürdüler ve ayette belirtildiği gibi onları azâb yakaladı. Şiddetli yağmurlar yağdı. Evler, arabalar, tarlalar sular altında kaldı. Daha sonra aylarca süren orman yangınları başladı. Bu çağdaş zalimler Türkiye’deki bazı hayır kurumlarının “bu hayvanları öldürüp telef etmeyin, bize verin, bunları keserek etlerini fakir ülkelerin halklarına dağıtalım” şeklindeki tekliflerini reddederek, “hayır bekleyemeyiz bir damla su bile içmelerine tahammülümüz yoktur” diyerek hayvanları öldürmüşlerdir. Hayvan hakları ile ilgili bu ayetler varken, Diyanet Vakfı yayınlarından olan Din görevlisi ile 365 gün kitabındaki Hayvan hakları bölümünde (sayfa 268 – 270) yayınlanan iki ayetin hayvan haklarıyla hiçbir ilgisi yoktur.

Bunun sebebi bu konu araştırılırken, yüzeysel bir tespit yapılıp, içinde hayvan kelimesi geçen ayetlerden bahsedilmiştir.

Bu ayetlerden biri Yasin 36 / 71 “görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık.” Diyanet ayrıca hasta ve şiddetli acıları olan hayvanların öldürülmesi konusunda ayet ve hadise dayanmayan bir fetva vererek yanlış yapmıştır.(sayfa 271)

Özellikle günümüzde hayvanlar için de ağrı kesiciler ve diğer tıbbi müdahale imkânları varken, hayvanları öldürme fetvası yanlıştır. Peygamber Efendimiz de hayvan hakları konusunda çok hassas davranmış taşımakta kullanılan hayvanlara aşırı yük yüklenmemesi hususunda talimat vermiştir. O kadar hassastır ki kuşu ölen bir çocuğa taziye ziyareti yapmış, yeni doğum yapan köpeğin yavruları zarar görmesin diye ordu oradan geçerken köpeğin başına nöbetçi koymuştur.

Bu konu okullarımızda ve camilerimizde gençliğe detaylı olarak anlatılmalıdır.