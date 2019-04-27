0553 313 94 23

"Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü kapsamına kesinlikle girmez"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:- "(Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması) Kur'an-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabı ve değeridir. Buna hakaret edilmesi doğru değil. Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü kapsamına kesinlikle girmez"

27 Nisan 2019 Cumartesi 02:51
"Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü kapsamına kesinlikle girmez"

KOPENHAG (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Kur'an-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabı ve değeridir. Buna hakaret edilmesi doğru değil. Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü kapsamına kesinlikle girmez." dedi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da temaslarda bulunan Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları görüşmelerde, başta "ifade özgürlüğü" adı altında Kur'an-ı Kerim'in yakılması da olmak üzere bir takım konuları gündeme getirdiklerini aktardı.

Kur'an-ı Kerim yakmanın, Danimarka'nın kamu görevi sorunu olduğunu kaydeden Malkoç, "Kur'an-ı Kerim yakmak ne Danimarka'ya fayda getirir ne de yakanlara. Aksine, kamu güvenliği açısından sorun teşkil eder. Danimarka'nın, olaylar büyümeden, hak ve özgürlükler çerçevesinde bunun tedbirini alması gerekir." diye konuştu.

Şeref Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Danimarka'da farklı eğilimler var. Eğilimlerden bir tanesi de ifade özgürlüğü olarak bu addediliyor, ama biz şunu kesinlikle biliyoruz ki gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında, gerekse insan haklarıyla ilgili temel teorilerde, yakmak, yıkmak, öldürmek, hiçbir zaman ifade özgürlüğü kapsamına girmez.

Kur'an-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabı ve değeridir. Buna hakaret edilmesi doğru değil. Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü kapsamına kesinlikle girmez. Bu konuda duyarlı olmalarını kendilerinden rica ettik."

- "Yurt dışındaki Türklere özgüven gelmiş"

Danimarka'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarını çok canlı ve dinamik gördüğünü vurgulayan Malkoç, birkaç aydır sürdürdükleri yurt dışı temaslarında, yurt dışında yaşayan Türklere, haksızlığa ve ayrımcılığa uğramaları karşısında, haklarını nasıl arayacaklarını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de son 15 yılda özellikle iletişim, ulaşım ve sağlık alanlarında yaşanan gelişmelerin, Avrupa'nın birçok ülkesinin önünde olmasının, yurt dışındaki Türklere de olumlu yansıdığını belirten Malkoç, "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına bu anlamda bir özgüven gelmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 02:51
  1. Başdenetçi
  2. Danimarka
  3. Kopenhag
  4. Kuran yakma
  5. Kur'an yakma
  6. Kur'an-ı Kerim
  7. Ombudsman
  8. Şeref Malkoç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye..
    2. "Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş..
    3. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK..
    4. Esenyurt’ta tahliye edilen vatandaşlar..
    5. Atama kararları Resmi Gazete'de
    6. "Kur'an-ı Kerim yakmak ifade özgürlüğü..
    7. Aykut Kocaman'dan Galatasaray sözleri:..
    8. Liverpool'dan farklı tarife! 5-0
    9. Irak'ta, ABD'nin Bağdat..
    10. "Siyasette özgül ağırlığı en yüksek..
    11. Esenyurt'ta yolda ve bir binada..
    12. BM'den çok kritik uyarı: Durum kötüye..
    13. Kaza yapan araç bariyerin üzerinde..
    14. Reuters: Türkiye bir ABD konsolosluk..
    15. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    16. Esed Rejimi İdlib’e saldırdı: 5 sivil..
    17. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, “25..
    18. Sakarya polisinden sahte deterjan..
    19. ABD'den Venezuela hamlesi! Tüm mal...
    20. Abdullah Avcı'yı kızdıran soru: Bunu..
    21. Esenyurt'ta caddede çatlaklar oluştu,..
    22. Esenyurt’ta evden çıkartılan..
    23. Maçın ardından
    24. Abdullah Avcı: "Son 4 maçı kazanırsak..
    25. Fas'ta 310 doktor istifa etti
    26. "Sokak sürpüntüsü" için flaş karar!..
    27. Kırıkkale’de şüpheli bavul alarmı
    28. Tekerlekli sandalye basketbolu: IWBF..
    29. Muğla'da cinsel taciz iddiası
    30. Otel saunasında çıkan yangın korkuttu
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar
    İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar
    CHP’nin kararına Bakan Soylu’dan sert tepki: Benim için şeref beratıdır
    CHP’nin kararına Bakan Soylu’dan sert tepki: Benim için şeref beratıdır