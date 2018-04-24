Kur'an-ı Kerim, Özbekistan'daki kalplere işlendi
Kur'an-ı Kerim Özbekistan'da kalplere işlendi. Düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olan Nuriddinov'a araba hediye edilirken, dereceye giren diğer yarışmacılar ise hac ile ödüllendirildi.24 Nisan 2018 Salı 22:30
Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
Taşkent'te Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmasının finali yapıldı.
Yarışmada Taşkent İslam Enstitüsü öğrencisi Yoldaşbek Nuriddinov Kur'an-ı Kerim okuma dalında birinci oldu.
Nuriddinov'a araba hediye edilirken, dereceye giren diğer yarışmacılar ise hac ile ödüllendirildi.
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