'Kur’an-ı Kerim Akıllarımızı ikaz ediyor!..'

Eskiden kışlar çok sert ve soğuk geçerdi. Evlerimizin saçakları buz tutar, aşağıya sarkar ve tehlike arz ederdi. Zaman zaman o buzlar saçaktan kopar, aşağıya düşer, kılıç gibi yere saplanırdı. Huzur içinde sıcacık bir yuvamız vardı. Şimdi hasretle yâd ettiğim o günlerimizin kış aylarında kardan adam yapar, bol bol kartopu oynardık. O uzun kış gecelerinde sobamızda kestane pişirir, samimi muhabbetler ederdik. Sanal dünyadan uzak bir hayatımız vardı. İçi su dolu testimiz de ailemizden biri gibiydi. Onu da üşümesin diye balkondan soba odasına yanımıza alırdık. Çünkü o üşüdü mü vefasızlığımıza gücenir ve kırılırdı.

Malum demir sıcağı gördü mü genişler ve uzar. Su soğukta donunca genişliyor, testiye sığmayıp kabını parçalıyordu. Arabalarda radyatör denilen bir kısım vardır, bilirsiniz. İçinde su bulunur. Soğuk kış günlerinde onun başına gelecek bizim soğukta kalan balkon testisinden farklı olmayacaktı. Bilim adamları radyatör çatlamasın diye bir çare aradılar ve buldular da… Radyatör içindeki suya bir miktar glikol koydular. Glikol bir alkol türüdür. İşte glikol yani bir tür alkol konulan su kış şartlarında da olsa donmaz. Radyatör suyunun böyle hafif çakırkeyif alkol almış haline antifirizli su denir. Radyatör suyunu sarhoş ediyorsunuz antifirizli su oluyor. İşe de yarıyor. Çünkü radyatörü çatlamaktan koruyor. Fakaaaat! Sakın buna bakıp da insanları da sarhoş etmeye kalkmayın ha!.. Zarar verirsiniz. Çünkü içki, bütün kötülüklerin anasıdır. Bu söz de malum Hadis’tir.

Şimdi elinizi antifirizli suya daldırıp, sonra elinizi yanmakta olan bir sobaya silktiğinizde mavi bir alevle bir müddet yandığını görürsünüz. Çünkü antifirizli suyun içinde glikol yani alkol vardır. Alkol yanıcı bir maddedir. Ateşle temas ettiğinde haliyle yanacaktır.

Ortaokullu yıllarımızda kışın portakal yediğimizde kabuklarını yanmakta olan sobamızın üstüne sıkardık. Aynen antifirizli su gibi mavi alevle bir müddet yanardı. Biz o kış günlerinde hep portakal kabuklarıyla böyle oynardık. Bizim zamanımızda televizyon bile yoktu ki oturup seyredelim. Şimdilerde her portakal yiyişim, beni çocukluğumun o günlerine götürür ve hüzünlenirim.

Ben bu portakal kabuklarının şifresini yıllar sonra kimyacı olunca çözecektim ve çözdüm de. Meğer… Meğerse bir kış meyvesi olan portakalın kış şartlarında içindeki suyun donmaması için üstüne antifirizli bir kabuk geçirilmiş. İşte o antifirizli kabuk sayesinde içindeki portakal suyu donmuyor. Acaba bu kimin işi olabilir ve kimin düşünüşüdür ve bu tedbir kimin için alınmıştır.

Belli ki bir olan biri, Rahman! Rahiiim! olan biri bizi düşünmüş ve bizim için böyle bir tedbir uygulatmıştır. Acaba!.. O, bizi düşünürken bizim de Onu düşünüp Ona şükretmemiz gerekmiyor mu? Zikir, fikir, şükür. İşte buna lügatte, sözlükte tefekkür denir. Yani inceden inceye ibretle düşünmek…

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetleri insanları tefekküre sevk ederek akıllarımızı ikaz ediyor.

Eskiden her yol Roma’ya gider diye bir söz dolaşırdı dilimizde… Zannedersem bir filmin adıydı. Şimdi anlıyorum ki, her yol Ona sadece Ona gidermiş. İpek gibi yumuşak köklerin sert olan taş ve toprağı delmesi Ondanmış. Dünyamızın sobası, lambası olan Güneş’in, odunsuz, kömürsüz, gaz yağsız yandırılıp, düşürülmeden durdurulması Ondanmış. Denizlerdeki binlerce irili, ufaklı balıkların basit bir kum ve acı bir sudan rızıklarının verilmesi, hep Ona gidermiş. Yani O’ndanmış. Biz de Ondan geldik ve Ona gidiyoruz. Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulamayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, bu ruh bu cesetten ayrılıncaya kadar, bu nefes bu bedenden gidinceye kadar Onun yolunda olmak, dualarımıza binler aminleri katarak yine Ona, Onun dergahına arz ediyoruz.