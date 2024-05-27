Bu haftaki cuma namazı öncesi vaaz konusu Kur’an-ı Kerim üzerineydi. Önemine binaen yazımı bu konuya ayırdım. Kur’an-ı Kerim son semavi kitaptır. Artık Allah azze ve celle kıyamete kadar yeni bir semavi kitap göndermeyecektir. Son Peygamber Muhammet(A.S.)’a indirilmiştir. Peygamberimize 610 yılında inmeye başladı 632 yılına kadar inmeye devam etmiştir. 13 yılı Mekke’de 10 yılı da Medine’de inmiştir. Mekke’de inmiş ayetler Mekki ayetler olarak adlandırılmakta Medine’de inen ayetler ise Medeni ayetler olarak adlandırılmaktadır. Mekke’de inen ayetler genellikle iman ve ahlak esasları üzerine gelmiş durumdadır Medine’de inen ayetler ise genellikle ibadet, kısaslar, kıssalar ve muamelat (İnsani ilişkileri düzenleyici) esaslarını işlemek üzere inmiş durumdadır. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha son suresi ise Nas suresi. En uzun suresi Bakara, en kısa suresi ise Kevser suresidir. Kur’an-ı Kerim 114 sure ve 6666 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in genel itibariyle iki özelliği vardır. Bunlar vahiy ürünüdür ve icazi özelliği vardır. Vahiy; Allah azze ve celle biz insanların dünya ve ahiret mutluluğu için irade ettiği emir ve yasakları vahiy meleği Cebrail (A.S.) ile Peygamberlerine bildirmesine denir. Kur’an da vahiy ürünüdür. Kur’an’da insan denilen bir varlığın dahili yoktur. Allah’tan nasıl gelmişse aynen eksiksiz ve katmadan Peygambere gelmiş Peygamber de gelen ayetleri yaşayarak biz insanlara anlatmıştır. Vahiy biz insanların anlayabileceği bir durum değildir. Bakınız hadislerde vahyin gelmesini nasıl tanımlıyor?! Sahabe anlatıyor “Peygamberimizle bir yolculuktaydık. Peygamberimiz bir deve üzerineydi. Bir anda Peygamberimiz kızarıp terlemeye başladı ve deve yere kapaklandı. Ben kendisine EY Allah’ın Resulü! Hasta mı oldunuz dediğimde Peygamberimiz bana ‘yok. Bana vahiy geldi’ demişlerdir.” Görüyorsunuz değil mi?! Vahiy esnasında enteresan olaylar olmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in icazi yönü ise şöyledir. Kur’an-ı Kerim tamamen Allah azze ve celle tarafından gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bir harf katılıp çıkarılmadan eksiksiz olarak biz insanlara anlatılmıştır. Ayrıca insanlar Kur’an-ı Kerim’den bırakın öyle tümünü üç ayette söylemeleri mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim’in kafa tutuş özelliği vardır. Bakara suresi 26. ayette Rabbimiz bu konuya dikkatimizi çekip şöyle buyurmaktadır. “Kim Peygamberimize indirdiğimizde şüphe ediyorsa eğer sadıklardan iseniz yardımcılarınıza da çağırın eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız öyle ise yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemden kendinizi kurtarmaya çalışın...” Kur’an-ı Kerim bir anayasa, hadisler ise kanunlardır. Hangi bir millet Kur’an ve sünnetle amel ederse ömrü uzatılır. Peygamberimiz konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır.”Bir kavim Kur’an ve sünnetle amel ederse Allah azze ve celle ömrünü uzatır.” Bakınız ecdadımız Osmanlılar Kur’an ve sünnetle amel ettiklerinden Allah azze ve celle tarafından ömrü uzatılmıştır. Peygamberimizden sonra dünyamızda dünyayı yöneten tek halkları Müslüman olan biz Türklerin kurduğu Türk devletidir. Bundan dolayı devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun ömürlü olmasını istiyorsak Kur’an ve sünnetle amel edilmesi lazım gelmektedir. Kur’an ve sünnet izzet ve şereftir. Kur’an ve sünnet rahmettir. Kur’an ve sünnet berekettir. Kur’an ve sünnet mutluluğun kaynağıdır...