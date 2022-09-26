Kur'an Araştırmaları Grubu'ndan sapkın fetva!
Mustafa İslamoğlu, Abdulaziz Bayındır, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman da aralarında olduğu "Kur'an Araştırmaları Grubu" adı veren toluluk, Kur’an’ı Kerim'de saçları örtmeye dair bir ayet olmadığına dair "fetva" yayınladı.
Yeniakit.com.tr
İslami hususlarda yaptıkları açıklamalarla kitleleri dine aykırı şekilde etkileyen Mustafa İslamoğlu, Abdulaziz Bayındır, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman gibi isimlerden oluşan "Kur'an Araştırmaları Grubu", İslam'da başörtüsünün olmadığı yönünde sözde bir "fetva" yayınladı.
Grup tarafından yapılan açıklamada, "Nur 31 ayeti saçın değil göğsün örtülmesinden bahsetmektedir." denildi.
"Kur'an Araştırmaları Grubu"nun açıklaması şöyle: