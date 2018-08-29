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Kuralar çekiliyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekiliyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kura çekimine 4. torbadan katılacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:16
Kuralar çekiliyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Turnuvada bugün yapılacak 3 play-off rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)

3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)

Bu akşam oynanacak Salzburg (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan), PSV (Hollanda)-BATE (Belarus) ve PAOK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz) karşılaşmalarının ardından bu eşleşmelerde tur atlayan takımlar ile turnuvaya doğrudan katılan diğer ekipler Liverpool (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Viktoria Plzen'in (Çekya) de torbaları belirlenecek.

İLK MAÇLAR 18-19 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:16
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Galatasaray

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