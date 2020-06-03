Kural tanımaz otobüs şoförü nedeniyle Van’da 2 ev daha karantinaya alındı

Van’ın Tuşba ilçesinde ikamet eden ve izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoföründen dolayı 2 ev daha karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, otobüs firmasında şoför olarak çalışan ve Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi’nde ikamet eden 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, bununla bağlantılı olarak Gedikbulak Mahallesi’nde de 2 evin daha karantinaya alındığı belirtildi.