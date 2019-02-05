0553 313 94 23

Kural ihlali yapan sürücüler helikopterli denetimle tespit edildi

Kastamonu'da D-100 kara yolunda helikopterle gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 11 sürücüye para cezası uygulandı

05 Şubat 2019 Salı 16:43
Kural ihlali yapan sürücüler helikopterli denetimle tespit edildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında gerçekleştirildi.

"Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti; karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı.

Helikopter ile kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında kural ihlali yapan 11 sürücüye 3 bin 475 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:43
  1. D-100 Karayolu
  2. helikopterli denetim
  3. Kastamonu
  4. trafik denetimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beni neden doğurdunuz dedi! Ailesine dava açacak
    1. Beni neden doğurdunuz dedi! Ailesine..
    2. Kayserispor'da hedef galibiyet
    3. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    4. Balıkesir'de yolcu otobüsü tıra..
    5. FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin..
    6. Kahramanmaraş'ta 33 suçtan 3 yıldır..
    7. Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon..
    8. 'Şirk dolu şarkıları' savunmak Akif..
    9. Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası
    10. İstanbul'da silahlı çatışma! Polis..
    11. Döviz kurları
    12. "Trump kitlesi nezdinde puan toplamak..
    13. Bunu eken 50 bin TL kâr ediyor!..
    14. Görenler inanamadı! Astronot uzaya..
    15. Belçika'da Doğu Türkistan protestosu
    16. Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
    17. Midilli'ye kaçmak isterken yakalandılar
    18. "İstanbul Müzik Festivali" 47. yılında
    19. "Üst sıralara tırmanışa devam etmek..
    20. Türk hakemler, VAR toplantısına..
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"