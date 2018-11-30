Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları

BURDUR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, kuraklık öncesinde, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirlerin belirleneceği "Kuraklık Yönetim Planları"nın büyük önem taşıdığını bildirdi.

Dikmen, bir otelde gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kuraklık Yönetim Planları" kapsamında Burdur Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması Projesi kapanış toplantısında, yeryüzünde canlı hayatının devamlılığının sağlanması için su kaynaklarının sürdürülebilir bir yaklaşımla korunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki su kalitesinin ve miktarının havza bazında korunması, iyileştirilmesi ve suyun sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla 2011'de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu aktaran Dikmen, kuruluşlarından itibaren su kaynaklarının yönetimine ilişkin birçok önemli projenin yürütüldüğünü ifade etti.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak 2011'den bu yana 48 projenin tamamlandığını, 53 projenin de halen yürütüldüğünü vurgulayan Dikmen, endokrin bozucu kimyasalların yönetimi, Türkiye'ye özgü hidrolojik model geliştirilmesi gibi güncel konularda da çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Dikmen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tüm havzalar için havza koruma eylem planının hazırlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen taşkın ve heyelanlar can, mal kaybını önemli boyutlara ulaştırmıştır. Burdur havzasında gelecek dönemde sıcaklıkların 1.9 ile 5.1 derece arasında artması beklenmektedir. İklim değişikliğinin gelecek dönemlerde olması beklenen olumsuz etkilerine hazırlıklı olmak maksadıyla kuraklık öncesinde, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirlerin de belirleneceği 'Kuraklık Yönetim Planları' büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda 25 nehir havzası için kuraklık yönetim planı projesine 2013 yılında başlanmış olunup bugün kapanış toplantısını yaptığımız Burdur havzası ile Konya, Akarçay, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Antalya ve Van havzalarında 'Kuraklık Yönetim Planı' çalışmaları tamamlanmıştır. Büyük Menderes, Gediz, Fırat-Dicle, Seyhan, Ceyhan ve Asi havzalarında kuraklık yönetim planı hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir."

Proje kapsamında kuraklık veri tabanı geliştirilerek içme, kullanma suyu, tarım, sanayi, ekosistem ve turizm sektörlerinde sektörel etkilenebilirlik analizleri yapıldığını anlatan Dikmen, kuraklık ve su kıtlığının etkilerinin azaltılması için alınacak önlemlerin belirlendiğini kaydetti.

Toplantıya, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, öğretim üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan müdürler katıldı.



