'Kuraklık var! Lakin yağmur denize yağıyor!'

Devlet stokçuluğa karşı stokçulukla.. Enflasyona karşı da maaş zammıyla mücadele ediyor! Böyle saçmalık olmaz! Eğer Devlet 7 TL’den buğday alım garantisiyle stokçuluk yapmamış olsaydı şu an 50 kg’lık un torbasını 500 TL’den değil, 200-300 TL’den almış olacaktık. Keza eğer maaşlara %40 zam yapılmamış olsaydı, bu yaz mevsiminin ortasında domatesin kilosunu 15 TL’den değil, 3-5 TL’den almış olacaktık. Peki esas sorun nedir? Malûm kimse çocuğunun çiftçi olmasını istemiyor. Fakat buna rağmen hiç kimse hükümetin tarım politikalarını eleştirmekten de geri durmuyor. İşte bunun tespitini yapamayan hükümet, maalesef bir şeyler yapalım derken yağmuru denize kanalize etmiş oluyor. Tarım arazilerinin bölünmesini engelleyen kanun çıkarılmamış olsaydı, tarımda tekel oluşmaz, stokçuluk geçmişte olduğu gibi en fazla lokal bir boyutta seyretmiş olacaktı. ​

Tarımda, hayvancılıkta ihtiyaç sahibi olan yeni müteşebbislere meralar, ekim yerleri tahsis etmek suretiyle destek olması gerekirken, arazi ağalarına tonla para yağdırıyor!!! Sırça köşklerinde oturup kendi arazisinin yolunu dahi bilmeyen insanlar çiftçilik desteği almaktadırlar!!! Gayet tabii sözde eğitim vererek, eli 1 kg domates tartmaya mecalsiz yetiştirilen pamuk şeker aylaklardan değil çiftçi çıkarmak, ancak erin-gen’lik pozisyonunda istihdam edilebilir/edilmektedirler!!! Nitekim aynı zihniyetten tevarüs kimi sözde siyasetçiler de bakın ne diyor? “Muhtarlıklara özel kalem müdürü atansın” diyor..! Kimileri de, mesainin sekiz saatten üç-beş saate düşürülmesinin derdinde..! Birileri hastanelere dedektör kapı yerleştirme zırvalığında!!! Eyt saçmalığının yan gel yat Osman saltanatlığına tebdil edilmesi zaten herkesin ve her vekilin uzmanlık alanı!!!

Nihayet iş kalmış cennet analarının mutfak tasarrufuna; ki feminist bombanın enkazından kurtulanı var mı onu da bilen varsa beri gelsin..!

Binaenaleyh Devlet, ganimet kapısı/ halkın ekonomik yükünü üstlenen bir aygıt olmaktan çıkmadan ne ekonominin stabil bir duruma konumlandırılması, ne de gelir dağılımında bir dengenin/adaletin sağlanması mümkün değildir. Siyaset denge işidir fakat maalesef ülkede dengeli bir siyaset yürütebilen siyasetçi nerdeyse yok gibi...

CHP denen sömürgeci aparatı bir parti iki asra yakındır milletin ekmeğine, İslam’ına tasullut ederken, buna karşı milletten yana bir hizmet anlayışıyla yola çıkan Ak Parti, maalesef devleti, tarihte “erin-gen’lik mazeretiyle kendilerine başvuran kimi vatandaşlarını maaşa bağlayan Bağdat hükümeti hikayesine dönüştürmüştür.

Değil mi ki gelinen noktada gençler, devlet kurumuna kapağı atmaktan başka bir şey düşünmez/düşünemez olmuşlardır!!! Hal böyle olunca da yükünün ağırlığı altında yere yığılan eşeğin nefessiz kalmaması için derhal yükün karın bölgesinden bağlı olduğu ipe baltayı vurup kesmesi gereken acemi oduncunun kalkıp arhaloh (odunların içine yerleştirildiği çatal aparat) ipine vurması misali... Hükümette kalkmış CHP iblisinin öncülüğünde koparılan suni kıtlık naraları üzerinden şuurunu kaybedip, esnafın, işverenin, çiftçinin sırtından olmak üzere bol keseden maaşlara zam yapıyor, kırk yaş emekliğine kapı aralıyor, tarım ürünlerine verdiği fiyatla tekel oluşturuyor!!! Nihayet koca bir erin-gen’lik istihdamı oluşturarak üç beş esnafın sırtına bindirmiş oluyor!!! Hele ki bu denli bariz hataların yapılmasında hiç Erdoğan’a yakıştıramadığım oy kaygısının güdülmediğini de maalesef ki düşünemiyorum.