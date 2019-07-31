Kuraklık buğday verimini yüzde 60 düşürdü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan kuraklık nedeniyle buğdayda yüzde 60 oranında verim kaybı olduğu belirtildi.

İlkbahar mevsimindeki rüzgarlar ve buğdayın olgunlaşma döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler bu yıl umduğunu bulamadı. Buğday hasadında hayal kırıklığı yaşayan çiftçiler, devletin yapacağı desteği bekliyor. Bitlis’in Ahlat ilçesindeki buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, bu yıl adeta bir afet yaşadıklarını söyledi. Yüzde 60 civarında ürün kaybı yaşadıklarını belirten Demirden, “Bu yıl buğday tarlalarında verimimiz çok düşük. Buğday biçimine başladık, biçerlerimiz çalışıyor. Normal boyu 40 veya 50 santimetre olması gereken buğdayın boyu şu anda 10 santimetreyi geçmemiş. Hem samandan zarar ediyoruz hem de buğdaydan. Başak boyu çok küçük olduğundan dolayı verim de çok düşük. Bizim şu anda 150 bin dekar kuru alan, 20 bin dönüm sulu alan olmak üzere toplamda 170 bin dönüm buğday ekimimiz var. Geçen yıl 85-90 bin ton buğday hasadı elde ettik. Bu yıl 33 bin tonu geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık olarak yüzde 60’lık ürün kaybımız var. Zaten tarlaların yüzde 40 veya 50’si hiç biçilmeyecek durumda. Biçilecek olanlardan da yüzde 50-60 oranında ürün kaybımız var” dedi.

“Borçların faizsiz ertelenmesini talep ettik”

Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri yaptıklarını, gelen heyetle birlikte sahada tespitlerin yapıldığını belirten Demirden, “Biz bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdik. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden yetkililer geldiler. Beraber alanda incelemede bulunduk, sağ olsunlar raporlarını tuttular ve Bakanlığa gönderdik. İnşallah çiftçilerimizin bu mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Özellikle borçların faizsiz ertelenmesini talep ettik. Ekecek tohumumuz yok. Biçilecek buğdaydan tohumluk olacak kalitede buğdayımız olmadığı için en azından bir tohumluk desteği verirlerse, hiç olmazsa çiftçimiz seneye yine bu tarlaları boş bırakmaz ve eker” diye konuştu.

“Rüzgar toprağı kuruttu, buğdayın gelişimi durdu”

İlkbaharda esen şiddetli rüzgarın toprağı kuruttuğunu ve buğdayın gelişimini durduğunun altını çizen AHZO Başkanı Demirden, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuraklık ve yağış eksikliğinin yanı sıra ilkbaharda rüzgar da zarar verdi. Geçen yıl kar yağışımız bol oldu, ama bahar mevsiminde bir hafta 10 gün boyunca yel dediğimiz bir rüzgar esti. O rüzgar toprağı kuruttu ve buğdayın gelişimini durdurdu. Sadece buğday değil, ot veriminde de aynı sıkıntımız var. Yani yem bitkilerinde de aynı sıkıntımız var. Devletimize raporlarımızı bildirdik. İnşallah çiftçilerimizin bu mağduriyeti giderilir diye düşünüyoruz.”

“İlk kez böyle bir şeyle karşılaştık”

Tarlasındaki buğdayın hasadına başlayan Ahlatlı çiftçilerden İsmail Topuz da, “Bu yıl 800 dönüm buğday ektim, hiç ürün alamadım. Tarım Kredi Kooperatifinden 7 ton sertifikalı tohum aldım ve ektim, şu an onu bile çıkaramadım. Bırak onu da biçer parasını da çıkaramadım. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum, ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya geldik. Durumumuz çok kötü, kredilerimizi ödeyemeyecek duruma gelmişiz. Devletimizden bu durumda bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

35 yıldır bölgede biçer ile buğday hasadı yaptığını belirten Mustafa Peker ise ilk defa böyle bir kuraklıkla karşılaştığını söyledi. Peker, “35 yıldır şoförüm, ben bu seneki gibi bir mevsim görmedim. Mardin, Diyarbakır, Batman, Bitlis bölgesinde bu sene kuraklık var. Çiftçilerimiz mağdur. Şu anda ekin biçiyoruz, dönüme 30 kilo alıyoruz. Biçer parasını bile kurtarmıyor. Bunun gübresi, mazotu, buğdayı çiftçinin cebinden gitti. Bu sene çiftçimiz mağdur, devletimizden yardım bekliyor” şeklinde konuştu.