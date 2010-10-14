Kupürler yorumlar

Haberin aslını araştırmanın belki “ideal bir gazetecilik” olabileceğini ama bunun “insanlık” olamayacağını yazan Mutlu’ya soralım: “Hortuma seyirciliği, insanlık sorgulamasında nereye oturtuyorsun?” Bu sadece dünkü Hürriyet’in üçüncü sayfasına yansıyan yan yana iki haber.. TV dizileri, gazete yorum ve haberleri ile geldiğimiz son nokta!.. İşte, “haram-helal” anlayışının nasıl darmadağın olduğunun göstergesi!.. İşte kültürel-ahlâkî ve geleneksel yozlaşmanın nasıl zirve yaptığının küçük bir göstergesi! İşte, şarabı ve zinayı meşrulaştıran zihniyetin şeytani zaferi!..